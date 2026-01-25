به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدی پور صبح یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر رشت، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با تأکید بر انتقال گنجینه دفاع مقدس به نسل جوان اظهار کرد: اگر نتوانیم این گنجینه را منتقل کنیم، در انتقال انقلاب به آینده دچار مشکل می‌شویم.

مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به غفلت در ارزش‌ها و شاخص‌ها در نسل جوان، افزود: اگر این انتقال به درستی صورت گیرد، نوجوان و جوان دچار برخی از اشتباهات نمی‌شود.

مهدی پور با اشاره به اهمیت خون شهدا و دفاع مقدس به عنوان ضامن انقلاب اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت‌ های پارک موزه دفاع مقدس برای آشنایی نسل جوان با روایت درست دفاع مقدس ضروری است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با اشاره فرمایش رهبر معظم انقلاب «اگرما روایت نکنیم، برای ما روایت خواهند کرد»،تصریح کرد: اقدامات گسترده جنگ نرم بر ذهن است که تولید محتوای فرهنگی به منظور تبیین در اولویت مقابله با جنگ نرم است.

وی با اشاره به ضرورت احداث معراج شهدا گفت: معراج شهدا یک مأمن برای پدران و مادران شهدا با تمام خاطرات اوایل انقلاب است.

مهدی پور از آمادگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با شورا و شهرداری برای ثبت تاریخ شفاهی رزمندگان و شهدا گفت و ادامه داد: این اداره برای پیشبرد امور شهری و خدمت هرچه بیشتر به مردم آمادگی خدمت دارد.