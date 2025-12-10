نواقص ایمنی معدن آبشار میقان بسطام رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رنگ ریز صبح چهارشنبه با حضور در معدن ذغال سنگ آبشار میقان در معیت رئیس اداره کار شاهرود، اظهار داشت: هدف از این بازدید کمک به بخش تولید و صیانت از حقوق کارگران است.
وی بررسی واحدهای صنعتی و کارگاهی را رویکرد حمایتی دادگستری استان سمنان دانست و افزود: با حمایت قانونی از تولید کننده اشتغال پایدار در منطقه حاصل میشود.
رئیس دادگاه عمومی بخش بسطام خواستار رفع نواقص ایمنی با تعیین مهلت قانونی در این واحد کارگاهی شد و ابراز داشت: این اقدام فرصتی برای تقویت ایمنی محیط کار کارگران است.
رنگ ریز تصریح کرد: تقویت اشتغال، پیشگیری از بیکاری و جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی را برای گردش اقتصادی از جمله رویکردهای دادگستری است.
وی هر گونه دست اندازی و برداشت غیر قانونی منابع طبیعی را نابودی نسلهای آینده خواند و اضافه کرد: در مسیر حفظ حقوق عامه و حراست از انفال دادگستری همه تلاش خود را به کار خواهد بست.
