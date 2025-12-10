سرلک: بلند مرتبه سازی در شمال کشور نیازمند مطالعه و برنامه است

محمد سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح‌های توسعه عمران شهرهای کوچک، اظهار داشت: طرح‌های جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، اختیار تصویب با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است و پس از انطباق با سیاست‌های شورای عالی شهرسازی، در کمیته انطباق بررسی نهایی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت شهر چابکسر، افزود: خوشبختانه طرح جامع چابکسر تصویب شده و در کمیته انطباق استان، موارد آن مطرح شد که ان شاءالله به زودی ابلاغ می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در شهر چابکسر به دلیل ظرفیت موجود، برای بلند مرتبه‌سازی پیش‌بینی شده و پهنه‌هایی که دسترسی مناسب و مساحت کافی دارند و الزامات را رعایت می‌کنند، برای این امر در نظر گرفته شده‌اند.

مجوز بلندمرتبه‌سازی تا ۱۵ طبقه در پهنه‌های مشخص چابکسر

سرلک در پاسخ به این پرسش که «چرا در مازندران ۲۰ یا ۳۰ طبقه ساخته می‌شود ولی در گیلان اینگونه نیست؟»، توضیح داد: بلندمرتبه‌سازی بدون برنامه را ما قبول نداریم. این کار نیاز به مطالعات و پشتوانه کارشناسی دارد.

وی با بیان اینکه در شهر رشت و بندر انزلی نیز این فرآیند در حال انجام است، درباره چابکسر گفت: در چابکسر پهنه‌ای حدود ۲۰ هکتار برای بلندمرتبه‌سازی پیش‌بینی شده که مستعد بوده و اجازه احداث تا ۱۵ طبقه در آن داده می‌شود. همچنین در بخشی از شهر تا هفت طبقه امکان ساخت‌وساز وجود دارد.

تأکید بر مطالعات پشتیبان و رد درخواست‌های فاقد برنامه

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری کشور در پایان خاطرنشان کرد: به شرطی که مطالعه پشتیبان وجود داشته باشد، می‌توانیم مجوز بلند مرتبه‌سازی بدهیم. اما همین‌طوری اگر فردی بیاید و بگوید من می‌خواهم بلندمرتبه بسازم، بدون انجام مطالعات لازم، نمی‌توانیم به او مجوز بدهیم.