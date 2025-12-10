تمامی معابر شهر چلگرد چهارمحال و بختیاری باز است 

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قاسمی‌نیا روز چهارشنبه تأکید کرد: هم‌اکنون سه گروه شامل ۱۶ نفر از نیروهای شهرداری چلگرد مشغول برف‌روبی و بازگشایی معابر این شهر هستند.

وی طول معابر شهرستان چلگرد را ۳۰ کیلومتر دانست و افزود: نیروهای شهرداری چلگرد به‌وسیله ۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات برف‌روبی معابر این شهر را بازگشایی و روند خدمات‌رسانی به شهروندان را تسهیل می‌کنند.

قاسمی‌نیا تصریح کرد: بارش برف از بامداد امروز چهارشنبه در شهرستان کوهرنگ و شهر چلگرد به‌عنوان مرکز این شهرستان آغاز شده و تاکنون حدود ۱۵ سانتیمتر برف بر روی زمین نشسته است.

وی یادآور شد: نیروهای شهرداری چلگرد تا پایان فعالیت سامانه بارشی در آماده‌باش کامل هستند تا خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود.