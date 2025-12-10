  1. استانها
تمامی معابر شهر چلگرد چهارمحال و بختیاری باز است 

چلگرد- شهردار چلگرد با اشاره به آغاز بارش برف در چلگرد گفت: تمامی معابر این شهر باز و تردد در مرکز شهرستان کوهرنگ جاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قاسمی‌نیا روز چهارشنبه تأکید کرد: هم‌اکنون سه گروه شامل ۱۶ نفر از نیروهای شهرداری چلگرد مشغول برف‌روبی و بازگشایی معابر این شهر هستند.

وی طول معابر شهرستان چلگرد را ۳۰ کیلومتر دانست و افزود: نیروهای شهرداری چلگرد به‌وسیله ۶ دستگاه انواع ماشین‌آلات برف‌روبی معابر این شهر را بازگشایی و روند خدمات‌رسانی به شهروندان را تسهیل می‌کنند.

قاسمی‌نیا تصریح کرد: بارش برف از بامداد امروز چهارشنبه در شهرستان کوهرنگ و شهر چلگرد به‌عنوان مرکز این شهرستان آغاز شده و تاکنون حدود ۱۵ سانتیمتر برف بر روی زمین نشسته است.

وی یادآور شد: نیروهای شهرداری چلگرد تا پایان فعالیت سامانه بارشی در آماده‌باش کامل هستند تا خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود.

    • مددی IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      زنده باد...
    • سعید IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      3 0
      پاسخ
      مواظب ترافیک هم باشید
    • علی کرم DE ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اخه عزیزچقدر برف بارید که معابر باز شدند
    • میکائیل IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      انشاالله ادامه خواهد داشت

