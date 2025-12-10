  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

نابرابری اجتماعی در ایران، از تاثیرات اجتماعی تا چالش‌های سیاستگذاری

نابرابری اجتماعی در ایران، از تاثیرات اجتماعی تا چالش‌های سیاستگذاری

نشست «نابرابری های جغرافیایی در ایران، از تأثیرات اجتماعی تا چالش‌های سیاستگذاری» در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه ارزیابی تأثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی به مناسبت هفته علوم اجتماعی و هفته پژوهش نشست «نابرابری های جغرافیایی در ایران، از تأثیرات اجتماعی تا چالش‌های سیاستگذاری» را برگزار می‌کند.

در این نشست زهرا شمس احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، صلاح الدین قادری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، علی دشتی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، جمال رشیدی استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی به دبیری مسعود جهانگیری دبیر گروه ارزیابی تأثیر اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و مدرس دانشگاه سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ به نشانی خیابان مفتح، پشت مترو دروازه دولت، دانشگاه خوارزمی، طبقه چهارم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده جغرافیا برگزار می‌شود.

کد خبر 6684569
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها