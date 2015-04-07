همایش «مطالعات اجتماعی اسلام / دین در ایران»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جامعه‌ شناسی دین انجمن جامعه‌ شناسی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات همایش «مطالعات اجتماعی اسلام / دین در ایران» را در حوزه‌ مطالعاتِ اجتماعی دین در ایران با محوریت پایان‌ نامه‌ های دانشجویی برگزار می کند.

این همایش در دو پنل در روزهای ۳۱ فروردین ۹۴، سالن شهید مفتح وزارت علوم (پنل دین و دانشگاه) و روزهای ۱و ۲ اردیبهشت ۹۴، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

دبیر علمی این همایش دکتر محمدرضا کلاهی می باشد. این همایش با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و فرهنگ، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش، انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

برای دریافت برنامه زمانی نشست ها و سخنرانی ها و پوستر همایش کلیک کنید. شرکت در همایش برای عموم علاقمندان آزاد است.