طراح: سعید همتی کد خبر 6684605 https://mehrnews.com/x39Q6x ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱ علت نامگذاری حضرت فاطمه(س) چه بود؟ پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه(س) میفرمایند: دخترم فاطمه تنها بدین جهت به این نام مقدس نامیده شد که خدا او و نسل پاک و دوستداران واقعیش را از آتش دوزخ در امان داشت.
