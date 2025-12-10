علت نام‌گذاری حضرت فاطمه(س) چه بود؟

۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

علت نام‌گذاری حضرت فاطمه(س) چه بود؟

پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه(س) می‌فرمایند: دخترم فاطمه تنها بدین جهت به این نام مقدس نامیده شد که خدا او و نسل پاک و دوستداران واقعیش را از آتش دوزخ در امان داشت.

