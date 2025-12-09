https://mehrnews.com/x39PNM ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ کد خبر 6683882 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگسرای اندیشه محلات محلات - در این ویدئو جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگسرای اندیشه محلات را ملاحظه میکنید. دریافت 25 MB کد خبر 6683882 کپی شد مطالب مرتبط «حضرت فاطمه» الگوی کارآفرین نمونه؛از یک اتاق اجارهای تا کارگاه تولیدی کرامت زن موتور محرک پیشرفت جامعه میشود استان مرکزی خاستگاه فرهیختگان و بانوان توانمند کشور است حجاب انتخابی آگاهانه در عصر تردید و تهاجم خزایی پور: حضرت زهرا(س) الگوی جاودانه برای تمام زنان جهان است علت نامگذاری حضرت فاطمه(س) چه بود؟ سمنوپزان فاطمی در خانهی مقدسزاده؛ جایی که ایمان از دل کودکان جوشید برچسبها محلات ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن
