به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و جمعی از اساتید دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه بر ضرورت گسترش همکاری میان دستگاههای اجرایی و مراکز علمی تأکید کرد و این ارتباط را زمینهساز ارتقای کیفیت فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی دانست.
در آغاز این نشست، مجید چهری، رئیس دانشکده علوم قرآنی، گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و روند توسعه فعالیتهای علمی این مرکز ارائه داد و به برنامههای در دست اجرا برای افزایش کیفیت آموزشی اشاره کرد.
بهرام سلیمانی، معاون سیاسی استاندار کرمانشاه، با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزشی و پژوهشی این دانشکده، روند پیشرفت آن را مثبت ارزیابی کرد و بر لزوم همافزایی بیشتر میان دانشگاه و نهادهای اجرایی برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعمیق مفاهیم قرآنی و ترویج فرهنگ دینی در میان نسل جوان است، گفت: دانشگاهها و مراکز علمی نقشی کلیدی در نهادینهسازی معارف دینی و پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه بر عهده دارند.
معاون سیاسی استاندار ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده میان دانشکده علوم قرآنی و دستگاههای اجرایی، فعالیتهای قرآنی توسعه یافته و سطح فرهنگی و معنوی جامعه کرمانشاه بیش از پیش ارتقا یابد.
