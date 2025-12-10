  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

عاملان قطع غیر مجاز درختان چنار در خمینی شهر دستگیر شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و دستگیری عاملان قطع غیر مجاز درختان چنار در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش های مردمی مبنی بر اینکه عده ای شبانه در برخی محلات شهر اقدام به قطع غیر مجاز درختان چنار می کنند موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات و بررسی های ویژه در این خصوص ادامه داشت تا اینکه سرانجام نیمه شب گذشته ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر از قطع درختان در یکی از محلات مطلع و بلافاصله وارد عمل شده و طی یک عملیات ضربتی ۲ نفر را در این رابطه دستگیر و به یگان انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد: از متهمان دستگیر شده ۲ دستگاه خودرو وانت حاوی چندین درخت چنار قطع شده به همراه ابزار آلات قطع درختان کشف شد.

وی با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص کماکان ادامه دارد خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و افراد مذکور برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

