به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر اظهار کرد: زن در فرهنگ اسلامی، محور خانواده و عامل پویایی جامعه است؛ تصمیم و منش زن میتواند مسیر زندگی همه اعضای خانواده را دگرگون کند.
وی افزود: رفتار و گفتار مادران، نقشه تربیت نسل آینده را ترسیم میکند و تربیت صحیح آنان زیربنای استحکام خانواده و رشد اجتماعی است.
استاندار همدان با اشاره به رسالت پیامبر اکرم (ص) در تکمیل مکارم اخلاق، گفت: اخلاقمداری شاهکلید همه موفقیتهاست و اگر جامعه بر محور اخلاق بنا شود، بسیاری از آسیبها از میان خواهد رفت؛ این مسیر از خانه و دستان مادر آغاز میشود.
مقام عالی دولت در استان همدان با بیان نقش تعیینکننده زنان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی تأکید کرد: تفکیک جنسیتی در توانمندیهای انسانی معنا ندارد و جامعهای متعادل با همکاری زنان و مردان ساخته میشود.
وی ادامه داد: بانوان ایرانی امروز در عرصههای علمی، اقتصادی و اداری نقشآفرینی مؤثری دارند و موفقیتهای استان در کاهش آسیبهای اجتماعی و رشد مشارکت اقتصادی، حاصل همدلی، تلاش جمعی و حضور مؤثر آنان است.
استاندار همدان خدمت به مردم را بزرگترین نعمت دانست و گفت: بانوان این دیار در کنار مسئولیتهای خانوادگی، در خدمت به مردم و ترویج اخلاق و امید پیشگاماند. آیندهای اخلاقی، عادل و شاد از دامن پاک مادران و همت زنان امروز شکل میگیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، جامعهای سرشار از اخلاق، امید و پیشرفت رقم بخورد و زنان همچنان معماران اصلی رشد و معنویت در خانواده و جامعه باشند.
نظر شما