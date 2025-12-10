آغاز رویداد ملی«استار تاپ گردشگری خلاق» در شهر بم

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «استار تاپ گردشگری خلاق» طی سه روز با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه در صنعت گردشگری و با حضور جمعی از نخبگان علمی و کارآفرینان این حوزه در شهر جهانی بم برگزار می‌شود و در پایان رویداد، ایده‌های برتر با مشارکت سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مورد حمایت قرار می‌گیرند تا زمینه تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای پایدار فراهم شود.

رئیس مجتمع آموزش عالی بم ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح این رویداد ضمن اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری در منطقه گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه گردشگری کشور ایفا کند.

علی آزادمنش، افزود: شهر بم با پیشینه‌ای چند هزار ساله و نمادی از شکوه تمدن ایرانی، فرصتی استثنایی برای پیوند اصالت فرهنگی با نوآوری و فناوری‌های روز فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه امروز در دل تاریخ و در کنار میراث ارزشمند ارگ بم، شاهد آغاز فصلی تازه از نوآوری در گردشگری ایران هستیم افزود: هدف این رویداد تنها رقابت نیست، بلکه خلق ایده‌هایی است که می‌توانند چهره صنعت گردشگری کشور را متحول سازند.

آزادمنش، با تأکید بر نقش خلاقیت و نوآوری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی اظهار داشت: باور داریم بذر رشد و اشتغال در دل خلاقیت و دانش نهفته است و برگزاری استارتاپ گردشگری خلاق، گامی در مسیر توسعه هوشمند منطقه و شکوفایی استعدادهای جوان کشور به شمار می‌رود.

وی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران و حامیان رویداد افزود: دانشجویان و ایده‌پردازان جوان باید بدانند که نگاه آینده کشور به آنان است و هر ایده‌ای، هرچند کوچک، اگر با پشتکار و خلاقیت دنبال شود، می‌تواند زمینه‌ساز امید و رونق اقتصادی شود.

رئیس مجتمع آموزش عالی بم، ابراز امیدواری کرد: نتایج این رویداد علاوه بر خلق ایده‌های کارآمد، به همکاری‌های پایدار و تثبیت جایگاه بم در عرصه گردشگری خلاق جهانی بیانجامد.

دبیر رویداد ملی «استار تاپ گردشگری خلاق» نیز گفت: در ابتدا تصمیم داشتیم این جشنواره را در سطح استانی برگزار کنیم، اما استقبال گسترده دانشجویان و ایده‌پردازان سبب شد به رویدادی ملی تبدیل شود و حتی چند ایده از کشورهای ایتالیا، نروژ و عراق به دبیرخانه ارسال شده است.

امیر حسین نجفی، افزود: در مجموع ۱۴۳ ایده به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۱۵ ایده برتر برای بررسی نهایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: تیم منتورینگ تخصصی نیز در کنار صاحبان ایده‌ها فعالیت می‌کند تا مراحل تیم‌سازی و توسعه طرح‌ها به شکلی حرفه‌ای پیش رود.

نجفی، با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای تبدیل ایده‌های ذهنی به طرح‌های اجرایی است، اظهار کرد: هدف ما این است که شرکت‌کنندگان با استفاده از مشاوره منتورهای باتجربه، ایده‌های خود را به راه‌حل‌های عملی در حوزه گردشگری تبدیل کنند.

وی ادامه داد: تیم‌ها در قالب گروه‌های هفت نفره طی سه روز آینده به تکمیل طرح‌های خود خواهند پرداخت و مراسم اختتامیه روز جمعه برگزار خواهد شد.

نجفی، همچنین با اشاره به جایگاه جهانی شهر بم گفت: شهر بم با چهار اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، یکی از مهم‌ترین برندهای گردشگری ایران است و امید داریم ایده‌های ارائه شده بتوانند به گسترش ظرفیت‌های گردشگری این منطقه و کل استان کرمان کمک کنند.»

وی از حمایت مسئولان استانی قدردانی کرد و افزود: فرآیند آماده‌سازی این رویداد از یک ماه گذشته آغاز شده و تلاش شده است تا فضای مناسب برای فعالیت و تمرکز شرکت‌کنندگان فراهم شود.

نجفی در پایان درباره حمایت از ایده‌های منتخب گفت: طرح‌های برگزیده پس از اختتامیه، با همکاری مرکز رشد دانشگاه و سایر نهادهای پشتیبان در مسیر ثبت و توسعه قرار خواهند گرفت تا فعالیت خود را در اکوسیستم فناوری استان ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: حضور ایده‌پردازان از سراسر کشور و حتی خارج از ایران نشان‌دهنده ظرفیت بالای ایران در حوزه نوآوری گردشگری است و امیدواریم ثمرات این رویداد در آینده نزدیک به‌صورت ملموس در صنعت گردشگری دیده شود.