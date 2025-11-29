  1. استانها
اسحاقی: کرمان ثابت کرد میزبان شایسته‌ای برای رویدادهای بین‌المللی است

کرمان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: کرمان، شهری با پیشینه ریشه‌دار در فرهنگ و هنر بار دیگر ثابت کرد که می‌تواند میزبان شایسته‌ای برای رویدادهای بین‌المللی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، شنبه شب در آئین پایانی ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه در تالار فرهنگ و هنر کرمان، گفت: صمیمیت مردم، تلاش برگزارکنندگان به‌ویژه دبیر جشنواره و همراهی دستگاه‌های اجرایی، دست به دست هم داد تا این جشنواره به شکلی شایسته برگزار شود.

وی اظهار داشت: حضور پربار هنرمندان و آفرینش‌های هنری این فضا را به محلی برای گفت‌وگوی فرهنگی، تبادل اندیشه و دوستی میان ملت‌ها تبدیل کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان اینکه رویداد «ستاره‌های صحنه» نمادی از توان هنر در گسترش گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها است، افزود: مشارکت هنرمندان از سراسر کشور نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ هنر در پیوند دادن دل‌ها و شکل‌دادن به زبانی مشترک میان انسان‌هاست.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی کرمان در حوزه فرهنگ و هنر، تصریح کرد: با تدبیر استاندار، تلاش می‌کنیم استان کرمان را به استانی رویداد محور در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تبدیل کنیم و این مسیر در چارچوب برنامه راهبردی «کرمان بر فراز» و طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» ادامه خواهد یافت.

اسحاقی، با اشاره به کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ویژه مردمی سازی و عدالت فرهنگی، گفت: سیاست راهبردی وزیر بر مردمی‌سازی و تحقق عدالت فرهنگی است که با شعار «ایران، فقط تهران نیست» بر پیوند فرهنگ و زندگی روزمره مردم تاکید دارد.

وی با تشکر از تمامی گروه‌های هنری داخلی و خارجی که با آثار ارزشمند خود بر صحنه درخشیدند، گفت: از داوران گرامی که با دانش و دقت نظر، جشنواره را همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: برگزیدگان این جشنواره بدون شک شایسته تحسین‌اند اما در نگاه ما، هر هنرمندی که با صداقت، خلاقیت و شوق بر صحنه می‌ایستد، خود یک ستاره است.

وی با آرزوی روزهایی روشن‌تر برای هنر این سرزمین و صلح و دوستی برای جهان، گفت: امید داریم این جشنواره از این پس، هر سال با گستره وسیع‌تر و حضوری پررنگ‌تر ادامه یابد، به الگویی برای تبادل فرهنگی در منطقه و جهان تبدیل شود و شعار «کرمان برفراز» را تجلی بخش باشد.

آئین اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه شنبه شب با حضور استاندار کرمان، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان ایرانی و خارجی شرکت‌کننده در این رویداد و اقشار مردم در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

گفتنی است ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه با حضور هنرمندانی از ۳۰ استان ایران و ۱۵ کشور جهان در کرمان از روز ششم تا هشتم آذرماه برگزار شد.

