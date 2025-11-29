به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، شنبه شب در آئین پایانی ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه در تالار فرهنگ و هنر کرمان، گفت: صمیمیت مردم، تلاش برگزارکنندگان به‌ویژه دبیر جشنواره و همراهی دستگاه‌های اجرایی، دست به دست هم داد تا این جشنواره به شکلی شایسته برگزار شود.



وی اظهار داشت: حضور پربار هنرمندان و آفرینش‌های هنری این فضا را به محلی برای گفت‌وگوی فرهنگی، تبادل اندیشه و دوستی میان ملت‌ها تبدیل کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان اینکه رویداد «ستاره‌های صحنه» نمادی از توان هنر در گسترش گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها است، افزود: مشارکت هنرمندان از سراسر کشور نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ هنر در پیوند دادن دل‌ها و شکل‌دادن به زبانی مشترک میان انسان‌هاست.



وی با اشاره به جایگاه تاریخی کرمان در حوزه فرهنگ و هنر، تصریح کرد: با تدبیر استاندار، تلاش می‌کنیم استان کرمان را به استانی رویداد محور در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تبدیل کنیم و این مسیر در چارچوب برنامه راهبردی «کرمان بر فراز» و طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» ادامه خواهد یافت.



اسحاقی، با اشاره به کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ویژه مردمی سازی و عدالت فرهنگی، گفت: سیاست راهبردی وزیر بر مردمی‌سازی و تحقق عدالت فرهنگی است که با شعار «ایران، فقط تهران نیست» بر پیوند فرهنگ و زندگی روزمره مردم تاکید دارد.



وی با تشکر از تمامی گروه‌های هنری داخلی و خارجی که با آثار ارزشمند خود بر صحنه درخشیدند، گفت: از داوران گرامی که با دانش و دقت نظر، جشنواره را همراهی کردند، قدردانی می‌کنم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: برگزیدگان این جشنواره بدون شک شایسته تحسین‌اند اما در نگاه ما، هر هنرمندی که با صداقت، خلاقیت و شوق بر صحنه می‌ایستد، خود یک ستاره است.



وی با آرزوی روزهایی روشن‌تر برای هنر این سرزمین و صلح و دوستی برای جهان، گفت: امید داریم این جشنواره از این پس، هر سال با گستره وسیع‌تر و حضوری پررنگ‌تر ادامه یابد، به الگویی برای تبادل فرهنگی در منطقه و جهان تبدیل شود و شعار «کرمان برفراز» را تجلی بخش باشد.



آئین اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه شنبه شب با حضور استاندار کرمان، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان ایرانی و خارجی شرکت‌کننده در این رویداد و اقشار مردم در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.



گفتنی است ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه با حضور هنرمندانی از ۳۰ استان ایران و ۱۵ کشور جهان در کرمان از روز ششم تا هشتم آذرماه برگزار شد.