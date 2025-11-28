به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر برگزاری رویدادهایی همچون ششمین جشنواره بین المللی ستارههای صحنه در معرفی بهتر و بیشتر داشتههای گردشگری استان کرمان در سطح ملی و بینالمللی گفت: این ادارهکل در راستای انجام مأموریتهای خود با برپایی نمایشگاه صنایعدستی و هنرهای سنتی در حاشیه جشنواره به معرفی ظرفیتهای استان کرمان در این بخش پرداخته و برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و گردشگری فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای استان در حوزههای گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی است.
وی افزود: از دیگر اقدامات اداره کل میراث فرهنگی کرمان در این جشنواره، صدور کارت سفیران گردشگری استان برای شرکتکنندگان داخلی و خارجی بوده تا از فرصت حضور هنرمندان ملی و بینالمللی بهترین استفاده برای معرفی گردشگری استان به عمل آید و از دیگر برنامههای جانبی این رویداد برگزاری تورهای گردشگری از اماکن تاریخی و فرهنگی استان برای هنرمندان حاضر در این جشنواره است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: برابر تأکیدات استاندار کرمان بر تحقق برنامه 《 لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ 》 برگزاری رویدادها و جشنوارهها استان کرمان را به استانی رویداد محور بدل کرده و برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی فرصتی بینظیر در معرفی داشتههای استان در حوزه گردشگری و معرفی کرمان بهعنوان استانی گردشگر پذیر است.
گفتنی است ششمین جشنواره بینالمللی ستارههای صحنه با حضور هنرمندانی از ۱۵ کشور و ۳۰ استان در بخش مجریان صحنه، استند آپ کمدی، خوانندگان صحنه، نمایش میان پرده کمدی و نمایش میان پرده کودک از ۶ لغایت ۸ آذرماه سال جاری در تالار فرهنگ و هنر که کرمان برگزار میشود.
