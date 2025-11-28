  1. استانها
نیکرو:برگزاری جشنواره‌ها ورویدادها، فرصتی برای معرفی گردشگری کرمان است

کرمان- سرپرست میراث فرهنگی کرمان بر اهمیت استفاده از فرصت برگزاری رویدادها در معرفی توانمندی‌های استان در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر برگزاری رویدادهایی همچون ششمین جشنواره بین المللی ستاره‌های صحنه در معرفی بهتر و بیشتر داشته‌های گردشگری استان کرمان در سطح ملی و بین‌المللی گفت: این اداره‌کل در راستای انجام مأموریت‌های خود با برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در حاشیه جشنواره به معرفی ظرفیت‌های استان کرمان در این بخش پرداخته و برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و گردشگری فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی است.

وی افزود: از دیگر اقدامات اداره کل میراث فرهنگی کرمان در این جشنواره، صدور کارت سفیران گردشگری استان برای شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی بوده تا از فرصت حضور هنرمندان ملی و بین‌المللی بهترین استفاده برای معرفی گردشگری استان به عمل آید و از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد برگزاری تورهای گردشگری از اماکن تاریخی و فرهنگی استان برای هنرمندان حاضر در این جشنواره است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: برابر تأکیدات استاندار کرمان بر تحقق برنامه 《 لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ 》 برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها استان کرمان را به استانی رویداد محور بدل کرده و برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی فرصتی بی‌نظیر در معرفی داشته‌های استان در حوزه گردشگری و معرفی کرمان به‌عنوان استانی گردشگر پذیر است.

گفتنی است ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه با حضور هنرمندانی از ۱۵ کشور و ۳۰ استان در بخش مجریان صحنه‌، استند آپ کمدی، خوانندگان صحنه، نمایش میان پرده کمدی و نمایش میان پرده کودک از ۶ لغایت ۸ آذرماه سال جاری در تالار فرهنگ و هنر که کرمان برگزار می‌شود.

