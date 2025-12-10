اورژانس: حادثه رانندگی در بومهن ۴ مصدوم دانش آموز برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از مصدومیت چهار نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با جمعی از دانش‌آموزان در بومهن خبر داد.

توکلی در ادامه اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۲:۲۰ امروز چهارشنبه، حادثه برخورد خودرو با دانش‌آموزان یک مدرسه در خیابان طلایی بومهن به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه، یک فروند بالگرد، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان تهران ادامه داد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند که دو نفر توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان لقمان تهران و دو نفر نیز با آمبولانس به بیمارستان الغدیر بومهن منتقل شدند.