به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه ۵ بهمنماه ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه ناظر به گزارش وزیر نیرو پیرامون آخرین وضعیت، چالشها، برنامهها و اقدامات انجامشده در حوزه آب و برق کشور، ضرورت توسعه و بهرهگیری هرچه بیشتر پنلهای خورشیدی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر را مورد تأکید قرار داد و افزود: خوشبختانه روند اقدامات ضرورت گرفته در این زمینه رضایت بخش است و وضعیت کشور در توسعه این فناوری قابل قیاس با گذشته نیست اما لازم است بخش خصوصی و نهادهای دولتی بهصورت جداگانه مأموریتهای محوله خود برای تکمیل و راهاندازی پروژههای در حال احداث را با جدیت پیگیری کنند. همچنین در این حوزه، بانک مرکزی موظف است با وزارت نیرو در زمینه تخصیص منابع مالی و بودجهای، همکاریهای لازم را به عمل آورد.
در ادامه این جلسه، علاوه بر طرح مسایل اجرایی دستگاهها توسط وزرا، گزارش جامعی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در خصوص اقدامات مثبت دولت چهاردهم در زمینه کاهش آلودگی هوا از جمله «اسقاط ناوگان فرسوده»، «برقیسازی ناوگان حملونقل»، «ارتقای نظارت بر تولید خودرو»، «انجام تست آلایندگی در انتهای خط تولید برای دو کارخانه خودروساز»، «توزیع سوخت استاندارد در نیروگاهها بهگونهای که تعداد روزهای آلاینده در اراک از ۲۷ روز به ۵ روز کاهش یافته است»، «ارتقای کیفیت مازوت در پالایشگاههای کشور و انجام فرآیند سولفورزدایی از نفت خام»، «کاهش فلرسوزی روزانه تا سقف ۱۴ میلیون متر مکعب» و «افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از یکهزار و دویست مگاوات به چهار هزار مگاوات» ارائه کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، گزارش کارگروه اقتصاد پیرامون برنامه دولت برای مقاومسازی اقتصاد ملی ارائه و آخرین وضعیت اوضاع اجتماعی و ریشههای رخدادهای چند هفته اخیر نیز مرور و بررسی شد.
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