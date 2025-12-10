بررسی سوانح دریایی عامل ارتقای ایمنی و استانداردهای عملیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین عباس‌نژاد در ششمین نشست کمیته بررسی سوانح دریایی با اشاره به اهمیت این رویداد در سطح ملی و بین‌المللی اظهار کرد: بررسی مشترک سوانح میان کشورها، یکی از شیوه‌های رایج و مؤثر در بهبود کیفیت عملیات دریانوردی است و موجب تبادل تجربه و افزایش توان کارشناسان در ارزیابی حوادث می‌شود.

وی با بیان اینکه ایران دارای ویژگی‌های خاصی در حوزه دریایی است، افزود: کشور ما با تلفیق دریانوردی سنتی و مدرن، برخورداری از کیلومترها ساحل و حضور در یکی از پرترافیک‌ترین مناطق دریایی جهان در تنگه هرمز و خلیج فارس، نیازمند دقت و حساسیت بیشتری در حوزه ایمنی دریایی است.

عباس‌نژاد خاطرنشان کرد: کارشناسان و افسران ایرانی در سال‌های اخیر توانسته‌اند بررسی سوانح را با رویکرد علمی و تخصصی انجام دهند و نتایج این بررسی‌ها در قالب «تحلیل علت و اقدام اصلاحی» به ارتقای استانداردها و کاهش خطر در عملیات بندری و دریانوردی کمک کرده است.

مدیرکل بنادر هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از اعضای کمیته و سخنرانان حاضر گفت: ارائه نتایج و توصیه‌های فنی سوانح اخیر، نه‌تنها راهگشای تصمیم‌گیری‌های کلان ملی است، بلکه در شرکت‌ها و بخش‌های عملیاتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و تأثیر مثبتی بر عملکرد ایمن دارد.