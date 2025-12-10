  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

رحمانی: مردم آذربایجان غربی از منافع استخراج معادن بهره‌مند شوند

رحمانی: مردم آذربایجان غربی از منافع استخراج معادن بهره‌مند شوند

ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی مردم محلی از حقوق دولتی معادن، گفت: این سهم قانونی باید در همان مناطق هزینه شود تا منافع استخراج در زندگی ساکنان منطقه نمایان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در نشست شورای معادن استان، نقش معادن را در مسئولیت اجتماعی و توسعه محلی مهم دانست و افزود: هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های معدنی باید در راستای محرومیت‌زدایی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه، توسعه فعالیت‌های معدنی را فرصتی مهم برای رونق اقتصادی در استان عنوان کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت استخراج معادن باید به کاهش محرومیت و افزایش درآمد خانوارها در مناطق کم‌برخوردار منجر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ضرورت تسریع و اولویت‌بندی روند فعال‌سازی و استخراج معادن نیز اشاره کرد و افزود: تسهیل در صدور مجوزها و پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران حوزه معدن از وظایف دستگاه‌های متولی بوده و فرآیند فعال‌سازی و بهره‌برداری از پروانه‌های صادرشده با جدیت دنبال شود.

رحمانی همچنین با تاکید بر محافظت از منابع طبیعی در کنار توسعه فعالیت‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: ادارات متولی چون محیط زیست و منابع طبیعی موظف هستند با رعایت الزامات قانونی، مسیر جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تسهیل کنند.

وی با تأکید بر استمرار حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، افزود: نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها باید به شکل مستقیم در زندگی مردم منطقه و توسعه زیرساخت‌های محلی قابل مشاهده باشد.

کد خبر 6684788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها