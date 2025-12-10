به گزارش خبرنگار مهر، بیستوپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد دانشگاههای ارتش جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرحله انتخابی تیم اعزامی به مسابقات ارتشهای جهان (سیزم)، به میزبانی دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نیروی دریایی راهبردی ارتش در نوشهر برگزار شد و عصر چهارشنبه با قهرمانی تیم دانشگاه افسری امام علی (ع) به کار خود پایان داد.
در این رقابتها که طی دو روز با حضور ۱۵۰ ورزشکار برگزار شد، در رشته کشتی آزاد تیم دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی ارتش موفق شد عنوان نخست و جام قهرمانی را از آن خود کند.
تیمهای دانشگاه افسری شهید ستاری نیروی هوایی و دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند.
همچنین تیم دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ع) نوشهر، علاوه بر کسب مقام چهارم، عنوان تیم اخلاق این دوره از رقابتها را نیز به خود اختصاص داد. تیم دانشگاه فارابی نیز به مقام پنجم رسید.
مسابقات رشتهفرنگی فردا برگزار میشود.
