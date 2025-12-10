افزایش سوانح دریایی، زنگ هشدار برای بازنگری در نظام ایمنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرمیهنی فراهانی در ششمین نشست کمیته بررسی سوانح دریایی ضمن قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار کرد: برگزاری مستمر این کمیته‌ها با هدف بررسی دقیق ابعاد هر سانحه، فرصتی ارزشمند برای یادگیری، تبادل تجربه و بهبود استانداردهای ایمنی در دریاست.

وی ادامه داد: بررسی سوانح نوعی کار دانشگاهی است که در آن متخصصان حوزه‌های مختلف دیدگاه‌های فنی خود را مطرح و نقاط ضعف سیستم را شناسایی می‌کنند تا مانع تکرار خطاها شوند.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به وسعت سواحل استان هرمزگان و نقش کلیدی این منطقه در ترددهای دریایی کشور گفت: پاسخ‌گویی و سطح همکاری کارشناسان کمیته در این استان بالاست و بررسی‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

فراهانی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق و به‌موقع گزارش سوانح افزود: ثبت حادثه به‌معنای تقصیر یا محاکمه فرد نیست، بلکه ابزاری برای شناسایی کمبودها و اصلاح فرآیندهاست.

وی هشدار داد: در شرایطی که رسانه‌ها در لحظه اخبار را منتشر می‌کنند، لازم است سازمان پیش از انتشار اطلاعات غیررسمی، توضیحات مستند و دقیق خود را ارائه دهد تا خدشه‌ای به اعتبار مجموعه وارد نشود.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه بر ضرورت ثابت ماندن دبیران کمیته‌ها و انتقال تجارب خود را مستمر به دیگران تأکید کرد.

فراهانی در این رابطه گفت: بر اساس آخرین آمار، بیشتر سوانح رخ‌داده مربوط به شناورهای غیر کنوانسیونی و عمدتاً فلزی است که بین ساعات ۲۰ تا ۲۴ رخ داده‌اند و استان بوشهر بیش‌ترین حوادث را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به افزایش سوانح دریایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزود: باید با نگاهی واقع‌بینانه، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی احیا شود.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر در این رابطه به برگزاری کارگاه بررسی سوانح دریایی در نیمه دوم دی‌ماه با حمایت ستاد سازمان خبر داد تا مسیر بازآموزی کارشناسان و انتقال تجربیات هموارتر شود.

فراهانی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی استان‌ها با ستاد مرکزی ابراز امیدواری کرد که؛ آمار و نتایج این بررسی‌ها به سطح مدیریت‌های استانی و استانداری‌ها منتقل شود تا تصمیم‌گیری در همه سطوح یکپارچه و هدفمند صورت گیرد.