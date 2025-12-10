سروری: توسعه روحیه داوطلبی در تهران شرط رسیدن به وضعیت مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بزرگداشت روز بینالمللی داوطلب برگزار شد.
پرویز سروری، نایبرئیس شورای شهر تهران، در این مراسم با اشاره به نقش مهم نیروهای داوطلب در کشور گفت: آتشنشانها، هلال احمر و مجموعههای داوطلبانه در سراسر ایران تلاش میکنند تا از خود بگذرند و کمکهای لازم را به افرادی که به هر دلیل نیازمند یاری هستند برسانند.
وی این تلاشها را تقارن زیبای رحمت الهی و انسانهایی که جلوهای از رحمت خداوند هستند توصیف کرد و افزود: این اقدامات میتواند زمینهساز برکت برای جامعه باشد.
وی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی توجه ویژهای به کارهای داوطلبانه شده است، اظهار داشت: اقدامی که نه برای خود بلکه برای دیگری انجام میشود، ارزشمند است. قله این موضوع شهدا هستند که جان خود را برای عزت، استقلال و امنیت دیگران فدا کردند. همچنین کسانی که با مال خود گرهگشایی میکنند یا با مطالبهگری تلاش دارند از ظرفیتهای کشور، طبیعت، انسانها و حتی حیوانات صیانت کنند، در مسیر ارزشمندی قرار دارند.
سروری گفت طی سفرها و حضور مستمر خود در مناسبتها، برنامهها و بهویژه حوادثی مانند زلزله در استانها و شهرستانها مشاهده کرده که عموماً بچههای داوطلب تهران در این عرصهها فعال و حاضر هستند.
وی افزود: هرجا بحرانی به وجود میآید، آتشنشانها، نیروهای هلال احمر و مجموعه سمنها داوطلبانه حضور پیدا میکنند و تلاششان در جهت حل معضلات و مشکلات مردم است. هر حرکتی که در مسیر نوعدوستی و انساندوستی انجام شود، جلوهای از رحمت الهی است و یقیناً خداوند به کسانی که خود را وقف دیگران میکنند نظر دارد.
سروری هدف شورای شهر تهران در حمایت از فعالیتهای داوطلبانه را توسعه روحیه داوطلبی در کشور و بهویژه در پایتخت دانست و تأکید کرد: تهران بدون روحیه داوطلبی نمیتواند به نقطه مطلوب برسد.
وی یادآور شد که جلوههای مختلف فعالیتهای داوطلبانه در مقاطع گوناگون دیده شده است: در دوران کرونا افرادی جان خود را برای رفع گرفتاری مردم در طبق اخلاص گذاشتند؛ در زمان جنگ نیز پیشتاز عبور از خود و خدمت به دیگران بودند. آخرین جلوه واقعی این روحیه را در جنگ ۱۲ مشاهده کردیم.
