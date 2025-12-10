  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

فرماندار دیلم: نظارت جدی بر بازار و مقابله با گران‌فروشی انجام شود

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: نظارت جدی بر بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی و پاسخ‌گویی شفاف مدیران به مردم از طریق نشست‌های خبری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیلم، ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، نقش بانوان را در پیشبرد امور جامعه ارزشمند دانست و بر لزوم توجه دستگاه‌ها به ظرفیت‌های موجود و در اختیار تأکید کرد.

وی با اشاره به گزارش عملکرد هشت‌ماهه دستگاه‌ها، تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، جذب اعتبارات و آغاز پروژه‌های جدید را ضروری دانست و گفت: پیگیری مستمر، به‌ویژه در حوزه راه‌های روستایی و هماهنگی کامل دستگاه‌ها در مسیر توسعه شهرستان در دستور کار باشد.

فرماندار دیلم با توجه به شرایط فصلی و احتمال وقوع برخی مخاطرات در اثر سیلاب و آب‌گرفتگی، از شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط خواست نسبت به پاکسازی جوی‌ها و مسیرها و پل‌ها، تقویت روشنایی معابر و رفع نقاط حادثه‌خیز، فعال‌سازی کمیته‌های داخلی بحران و آمادگی کامل برای بارندگی‌ها و حوادث احتمالی اقدام کنند.

وی گفت: نظارت جدی بر بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی و پاسخ‌گویی شفاف مدیران به مردم از طریق نشست‌های خبری ضروری است.

کاظمی در بخش مدیریت شهری بر نقش شهرداری‌های دیلم و امام‌حسن در پاکسازی عمومی شهرها، بهبود سیما و منظر شهری و ساماندهی خدمات شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی، استفاده از ظرفیت ورزش را برای ارتقای سلامت عمومی و تقویت شور اجتماعی ضروری دانست.

فرماندار دیلم در بخش پایانی نشست و با اشاره به انتخابات ۱۱ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: این انتخابات «با امنیت کامل، رقابت واقعی و بی‌طرفی مطلق» برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌ها موظف‌اند مطابق قانون، آمادگی کامل برای همکاری در برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور داشته باشند.

جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد نیروگاه خورشیدی نیز از دیگر محورهای مهم جلسه بود.

این نشست با تأکید بر همدلی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان پایان یافت.

