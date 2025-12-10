به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیلم، ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، نقش بانوان را در پیشبرد امور جامعه ارزشمند دانست و بر لزوم توجه دستگاهها به ظرفیتهای موجود و در اختیار تأکید کرد.
وی با اشاره به گزارش عملکرد هشتماهه دستگاهها، تسریع در اتمام پروژههای نیمهتمام، جذب اعتبارات و آغاز پروژههای جدید را ضروری دانست و گفت: پیگیری مستمر، بهویژه در حوزه راههای روستایی و هماهنگی کامل دستگاهها در مسیر توسعه شهرستان در دستور کار باشد.
فرماندار دیلم با توجه به شرایط فصلی و احتمال وقوع برخی مخاطرات در اثر سیلاب و آبگرفتگی، از شهرداریها و دستگاههای مرتبط خواست نسبت به پاکسازی جویها و مسیرها و پلها، تقویت روشنایی معابر و رفع نقاط حادثهخیز، فعالسازی کمیتههای داخلی بحران و آمادگی کامل برای بارندگیها و حوادث احتمالی اقدام کنند.
وی گفت: نظارت جدی بر بازار، مقابله با احتکار و گرانفروشی و پاسخگویی شفاف مدیران به مردم از طریق نشستهای خبری ضروری است.
کاظمی در بخش مدیریت شهری بر نقش شهرداریهای دیلم و امامحسن در پاکسازی عمومی شهرها، بهبود سیما و منظر شهری و ساماندهی خدمات شهری تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی، استفاده از ظرفیت ورزش را برای ارتقای سلامت عمومی و تقویت شور اجتماعی ضروری دانست.
فرماندار دیلم در بخش پایانی نشست و با اشاره به انتخابات ۱۱ اردیبهشتماه اعلام کرد: این انتخابات «با امنیت کامل، رقابت واقعی و بیطرفی مطلق» برگزار خواهد شد و همه دستگاهها موظفاند مطابق قانون، آمادگی کامل برای همکاری در برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور داشته باشند.
جذب سرمایهگذار برای ایجاد نیروگاه خورشیدی نیز از دیگر محورهای مهم جلسه بود.
این نشست با تأکید بر همدلی، هماهنگی و مسئولیتپذیری دستگاهها در اجرای برنامههای توسعهای شهرستان پایان یافت.
