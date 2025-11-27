به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای ترافیک و کمیسیون حفاری با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری اظهار کرد: ایمنی مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند بدون هیچ‌گونه تعلل، رفع نقاط حادثه‌خیز را در اولویت قرار دهند.

فرماندار دیلم با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان گفت: محورهای دیلم–گناوه، دیلم–بهبهان و دیلم–هندیجان از مسیرهای پرتردد استان هستند و اجرای عملیات تعریض، شانه‌سازی، خط‌کشی، نصب دوربین و اصلاح پیچ‌های خطرناک باید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: پنج نقطه پرحادثه شامل پیچ‌های عامری، تقاطع دانشگاه آزاد، گردنه عامری، پیچ‌های خطرناک امام حسن و محدوده سایت بویرات توسط پلیس راه و راهداری شناسایی شده و اصلاح فوری آن‌ها ضروری است.

کاظمی همچنین با انتقاد از تردد خودروهای سنگین در بلوار مصلی تصریح کرد: عبور وسایل نقلیه سنگین از این بلوار بسیار زیاد است و پلیس راهور باید با هرگونه تخلف برخورد قاطع داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهری گفت: تکمیل روشنایی بلوار امام خمینی، بلوار خلیج فارس و بلوار شهید رئیسی باید طبق برنامه پیش برود. همچنین ایجاد یک دوربرگردان اضطراری در بلوار امام خمینی به منظور تسریع خدمات اورژانس در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دیلم بر لزوم ساماندهی ورودی شهر امام حسن نیز تأکید کرد و افزود: چهره ورودی‌های شهری باید منظم و ایمن باشد و هرگونه سازه یا دکه مستقر در این محدوده‌ها باید ساماندهی شود.

کاظمی نقش رفتار رانندگان را در کاهش تصادفات مهم دانست و گفت: ارتقای فرهنگ ترافیکی، رعایت حقوق دیگران و پایبندی به مقررات باید در مدارس، رسانه‌ها و سطح جامعه تقویت شود.

وی بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع حفاری‌ها اختصاص داد و تأکید کرد: هیچ دستگاهی حق انجام حفاری بدون هماهنگی با شهرداری و راهداری را ندارد. ترمیم نوارهای حفاری باید با مصالح استاندارد و توسط شهرداری انجام شود و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند هزینه‌ها را طبق ضوابط پرداخت کنند.

فرماندار دیلم در خصوص پروژه‌های مخابراتی نیز گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام مخابراتی باید تعیین تکلیف شوند و اجرای فیبر نوری در دیلم باید با هماهنگی کامل شهرداری انجام گیرد.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش حوادث، ارتقای ایمنی و ایجاد زیرساخت‌های منظم در شهرستان است و هیچ کوتاهی از دستگاه‌های مسئول پذیرفتنی نیست.