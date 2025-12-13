افتتاح ۵ روستا بازار جدید تا پایان سال در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از توسعه روستا بازارها در استان خبر داد و گفت: همزمان با دهه مبارک فجر و قبل از شروع سال جدید، پنج روستا بازار جدید در شهرهای استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر تعاون روستایی گلستان با اعلام اینکه تاکنون هشت روستا بازار در شهرستان‌های های گرگان، آق‌قلا، بندرترکمن، کلاله و مراوه‌تپه راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: در راستای تأمین و توزیع اقلام اساسی و پرمصرف، پنج روستا بازار دیگر نیز تا قبل از شروع سال جدید آغاز به کار خواهند کرد.

جامی اظهار کرد: توسعه بیشتر روستا بازارها در نقاط شهری استان منوط به تأمین فضاهای مناسب توسط سایر دستگاه‌های استان خصوصاً جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها بوده و فرمانداران در این خصوص پیگیری لازم را در کارگروه تنظیم بازار شهرستان‌ها بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان به عمل خواهند آورد.

وی یادآور شد: توزیع اقلام اساسی با قیمت مصوب و همچنین خرما در ماه مبارک رمضان و میوه تنظیم بازار انجام و منجر به کنترل قیمت‌ها خواهد شد.