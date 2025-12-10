به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه با انتشار پیامی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر تاکید کرد: کشتار بیش از ۷۰ هزار نفر در غزه، نشاندهنده آن است که ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به شدت آسیب دیده است.
رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: متاسفانه علیرغم تمام تلاشهای جامعه بینالمللی، جنایاتی که در غزه و سرزمینهای اشغالی فلسطین با آن مواجه هستیم، همچنان ادامه دارد.
رجب طیب اردوغان همچنین اضافه کرد: راه رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در غزه، تقویت آتشبس و اجرای شیوه راهحل دو دولتی است.
وی سپس اضافه کرد: با این حال، اسرائیل بیقانونی و بیاعتنایی خود به قواعد را در اینجا نیز نشان میدهد و با حملاتی که از ۱۱ اکتبر تاکنون دستکم ۳۷۰ فلسطینی را به شهادت رسانده، آتش بس را نقض میکند. افزایش فشار جامعه بینالمللی بر اسرائیل برای جلوگیری از کشیده شدن دوباره غزه به درگیریها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
