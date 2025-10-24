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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

اردوغان: حماس به آتش بس غزه پایبند و اسرائیل آن را نقض کرده است

اردوغان: حماس به آتش بس غزه پایبند و اسرائیل آن را نقض کرده است

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به اینکه کشورش قاطعانه در کنار فلسطینی‌ها خواهد ایستاد، ضمن تأکید بر ضرورت فشار دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی، این رژیم را به نقض آتش‌بس در غزه متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه گفت که جنبش حماس به توافق آتش‌بس در غزه پایبند است و اسرائیل آن را نقض می‌کند.

اردوغان هنگام بازگشت از سفر دوره ای به سه کشور کویت، قطر و عمان در گفتگو با خبرنگاران افزود: آنچه در نوار غزه اتفاق می‌افتد، آزمونی برای جهان اسلام است و ترکیه قاطعانه در کنار برادران فلسطینی خود خواهد ایستاد.

وی خاطرنشان کرد که بازسازی غزه کار آسانی نیست و ترکیه این گام را به صورت جمعی، به ویژه با کشورهای خلیج فارس، بر خواهد داشت و مقدمات بازسازی نوار غزه در حال انجام است.

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که مذاکرات جامعی در مورد کارگروه غزه در حال انجام است زیرا این یک موضوع چند بعدی است و ترکیه آماده است تا در این زمینه همه نوع حمایتی را ارائه دهد.

اردوغان همچنین بر لزوم وادار کردن اسرائیل به پایبندی به تعهداتش از طریق تحریم‌ها و توقف فروش سلاح به این رژیم تأکید کرد.

طبق اظهارات رئیس جمهور ترکیه، جزئیات «نیروی تثبیت‌کننده‌ای» که قرار است وظایف خود را در غزه بر عهده بگیرد، هنوز مشخص نیست و بحث‌ها در خصوص آن در حال انجام است.

کد مطلب 6632541

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