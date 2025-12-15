اردوغان: پیام ترکیه درباره غزه در دیدار با ترامپ اثرگذار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، اردوغان در مراسمی با حضور جوانان حزب عدالت و توسعه در استانبول گفت که سخنانش در سازمان ملل به تقویت پایداری غزه کمک کرده است.

او تأکید کرد: «ما راه خود را با همان عزم ادامه خواهیم داد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد، زیرا اگر عقب‌نشینی کنیم، نه در برابر خدا و نه در برابر غزه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.»

اردوغان با بیان اینکه در سخنرانی سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل، به شکل رو در رو با نمایندگان اسرائیلی سخن گفته، افزود: «جنگ با بزدلان پیش نمی‌رود، ما بزدل نیستیم.»

رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه را که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد، نقض می‌کند که این امر به شهادت و زخمی شدن صدها فلسطینی انجامیده است.

جنگ ویرانگر رژیم اشغالگر قدس در غزه که با حمایت بی حد و حصر آمریکا روی داد، به شهادت بیش از ۷۰ هزار و زخمی شدن ۱۷۱ هزار فلسطینی انچامید و هزینه بازسازی را به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسانده است.

اردوغان در بخش دیگری از سخنانش با دانشجویان درباره نقش جوانان در آینده ترکیه گفت‌وگو کرد و تأکید کرد حزب عدالت و توسعه همواره در کنار جوانان بوده است. او از آنان خواست آینده کشور را در دست بگیرند و به برنامه «ترکیه بدون تروریسم» اشاره کرد که به گفته او موجب پاکسازی شرق و جنوب‌شرقی کشور از فعالیت‌های گروه «پ‌ک‌ک» شده است.

اردوغان همچنین از دستاوردهای صنایع دفاعی ترکیه یاد کرد و گفت پهپادهای «آقنچی» و «قیزل آلما» توانایی هدف‌گیری اهداف هوایی را دارند. او از شرکت «بایکار» به‌طور ویژه قدردانی کرد و وعده داد ترکیه در این حوزه گام‌هایی جدی‌تر بردارد.