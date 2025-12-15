  1. بین الملل
اردوغان: پیام ترکیه درباره غزه در دیدار با ترامپ اثرگذار بود

رئیس‌جمهور ترکیه، روز یکشنبه اعلام کرد که پیام کشورش درباره غزه را در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل منتقل کرده و این پیام «بر او اثر گذاشته است».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، اردوغان در مراسمی با حضور جوانان حزب عدالت و توسعه در استانبول گفت که سخنانش در سازمان ملل به تقویت پایداری غزه کمک کرده است.

او تأکید کرد: «ما راه خود را با همان عزم ادامه خواهیم داد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد، زیرا اگر عقب‌نشینی کنیم، نه در برابر خدا و نه در برابر غزه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.»

اردوغان با بیان اینکه در سخنرانی سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل، به شکل رو در رو با نمایندگان اسرائیلی سخن گفته، افزود: «جنگ با بزدلان پیش نمی‌رود، ما بزدل نیستیم.»

رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه را که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد، نقض می‌کند که این امر به شهادت و زخمی شدن صدها فلسطینی انجامیده است.

جنگ ویرانگر رژیم اشغالگر قدس در غزه که با حمایت بی حد و حصر آمریکا روی داد، به شهادت بیش از ۷۰ هزار و زخمی شدن ۱۷۱ هزار فلسطینی انچامید و هزینه بازسازی را به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسانده است.

اردوغان در بخش دیگری از سخنانش با دانشجویان درباره نقش جوانان در آینده ترکیه گفت‌وگو کرد و تأکید کرد حزب عدالت و توسعه همواره در کنار جوانان بوده است. او از آنان خواست آینده کشور را در دست بگیرند و به برنامه «ترکیه بدون تروریسم» اشاره کرد که به گفته او موجب پاکسازی شرق و جنوب‌شرقی کشور از فعالیت‌های گروه «پ‌ک‌ک» شده است.

اردوغان همچنین از دستاوردهای صنایع دفاعی ترکیه یاد کرد و گفت پهپادهای «آقنچی» و «قیزل آلما» توانایی هدف‌گیری اهداف هوایی را دارند. او از شرکت «بایکار» به‌طور ویژه قدردانی کرد و وعده داد ترکیه در این حوزه گام‌هایی جدی‌تر بردارد.

