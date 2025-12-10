فوت یکی دیگر از معلمان حادثه رانندگی در جاده کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور سه‌راهی کارخانه گچ به شهر «کوهنانی»، پنج نفر از فرهنگیان منطقه «کوهنانی» دچار سانحه شدند که متأسفانه ابتدا خانم «خیزران شرفی‌پور» یکی از آموزگاران پرتلاش منطقه، جان خود را از دست داد و چهار معلم دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند.

امروز علی رغم تلاش پزشکان و کادر درمان، بر اثر شدت جراحات وارده متأسفانه یکی دیگر از معلمان تلاشگر به نام «سمیه احمدی فر» نیز جان خود را از دست داد.

سه معلم دیگر در بیمارستان و تحت مداوای پزشکان قرار دارند.