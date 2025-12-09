جزئیات سانحه رانندگی برای معلمان کوهدشتی؛ ۴ نفر بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور سه‌راهی کارخانه گچ به شهر «کوهنانی»، پنج نفر از فرهنگیان منطقه «کوهنانی» دچار سانحه شدند که متأسفانه خانم «خیزران شرفی‌پور» یکی از آموزگاران پرتلاش منطقه، جان خود را از دست داد و چهار معلم دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند.

این حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که این گروه از معلمان شامل «ایوب مرادی»، «محمدجواد عبدی»، «سمیه احمدی‌فر» و «نسرین بخشی» برای انجام وظیفه و تدریس در مدارس روستاهای اطراف «کوهنانی» در حرکت بودند.

در پی وقوع این سانحه، سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به همراه تیمی از مدیران و مسئولان ستادی با حضور در بیمارستان امام خمینی کوهدشت، ضمن عیادت از فرهنگیان مجروح، در جریان آخرین وضعیت درمانی آنان قرار گرفت.

سهرابی با ابراز تأسف عمیق از این حادثه، گفت: فرهنگیان این سرزمین هر روز با عشق و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی مسیرهای طولانی و خطرناک را طی می‌کنند تا چراغ آموزش در دورترین نقاط کشور خاموش نشود. از دست دادن همکار ارجمندمان خیزران شرفی‌پور ضایعه‌ای دردناک است و به خانواده ایشان و جامعه فرهنگی استان تسلیت می‌گویم.

وی همچنین افزود: مراحل درمان مصدومان با حساسیت ویژه توسط دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌شود و آموزش و پرورش استان نیز همه توان خود را برای حمایت از این عزیزان و خانواده‌هایشان به کار خواهد گرفت.