ارغوانی: کاشان از خشک ترین پاییز نیم قرن اخیر گذر کرد

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وقوع بارش باران در ساعات بعدازظهر نوزدهمین روز آذرماه، در بسیاری از مناطق کاشان و آران و بیدگل، خشکی بی‌سابقه‌ای که از ابتدای پاییز امسال این مناطق را در بر گرفته بود، سرانجام شکسته شد.

وی ابراز کرد: هرچند میزان این بارش قابل توجه نبود، اما از نظر عبور از دوره طولانی بی بارشی، اهمیت ویژه‌ای داشت.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت سامانه‌های بارشی طی روزهای پیش‌ِرو به‌صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: فردا، ۲۰ آذر، از ساعات بعدازظهر تا بامداد جمعه، شرایط ناپایدار جوی در منطقه حاکم خواهد بود.

ارغوانی افزود: در این مدت بارش‌های رگباری باران در مناطق دشتی، بارش برف در برخی ارتفاعات، همراه با رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای، مه و احتمال آب‌گرفتگی معابر پیش‌بینی می‌شود.