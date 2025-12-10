دونده:۶۸ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیشابور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز نیکوکاری شفای نیشابور گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۷۳۲ خانوار با جمعیت ۲۳ هزار و ۶۶۵ نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور قرار دارند.

فرماندار نیشابور افزود: همچنین در حوزه بهزیستی، ۱۳ هزار و ۴۰۰ خانوار با جمعیت ۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر تحت حمایت قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی در کشور هیچ نیازمندی نباشد، اما تا رسیدن به آن روز، خیرین به‌عنوان بازوی حمایتی نیازمندان در کنار ما حضور دارند. آرزو داریم هیچ هم‌وطنی محتاج کمک نباشد.

دونده بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۸ مرکز نگهداری و خدمات‌رسانی تحت نظارت بهزیستی و ۳۰ مرکز نیکوکاری زیر نظر کمیته امداد در شهرستان فعالیت دارند.

فرماندار نیشابور با اشاره به علت تأسیس مرکز نیکوکاری شفای نیشابور گفت: برخی از نیازمندان ما حتی برای تهیه یک کپسول اکسیژن درمانده می‌شوند. این مرکز با هدف کمک‌رسانی به بیماران تنفسی ایجاد شده است.