متقی پور:۸۰ هزار دختر تحت پوشش طرح ملی «یاس» قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر صبح پنجشنبه در رویداد طرح ملی «یاس» (یاران آینده‌ساز) که در مجتمع ثامن‌الائمه مشهد برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، به جایگاه حضرت زهرا (س) اشاره کرد.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: طرح ملی «یاس» نتیجه تعامل مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر است و با هدف رشد فکری، فرهنگی و مهارتی دختران و خانواده‌های تحت حمایت در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: امسال بیش از ۸۰ هزار دختر در استان‌های مختلف کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۵ این تعداد افزایش یابد.

متقی پور تشکیل تشکل‌های دختران طرح یاس را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح دانست و گفت: در حال حاضر در ۳۱ استان کشور تشکل‌های دختران یاس تشکیل شده و امروز نیز از برگزیدگان این تشکل‌ها تقدیر خواهد شد. امیدواریم در آینده بخشی از فعالیت‌های فرهنگی در سراسر کشور با اتکا به این تشکل‌ها و به‌صورت برون‌سپاری انجام شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه خدمت‌رسانی به خانواده‌های تحت پوشش افتخاری بزرگ برای تمامی کارکنان کمیته امداد است، افزود: هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان و دختران طرح یاس و فراهم‌کردن مسیر رشد فرهنگی و مهارتی آنان است.