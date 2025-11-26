دونده: وضعیت خوابگاه دانشگاه نیشابور قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده عصر چهارشنبه در مراسم کلنگزنی سالن ۵۰۰ نفره و خوابگاه دانشگاه نیشابور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: هماکنون ۱۰ واحد آموزشی فعال در نیشابور وجود دارد که ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو و یکهزار و ۱۹۵ عضو هیئت علمی در مراکز آموزش عالی نیشابور فعالیت دارند و این امر نشان دهنده جایگاه مهم علمی این شهرستان در کشور است.
فرماندار نیشابور با بیان اینکه این شهرستان بهعنوان قطب علمی و پژوهشی در علوم انسانی پایه مطرح است، افزود: دانشگاه نیشابور ارتباطات مؤثری با صنایع برقرار کرده و این تعامل، مسیر توسعه پژوهشمحور را هموار کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی نیشابور بیان کرد: نیشابور قطب دوم صنعتی خراسان رضوی است و فعالیت دانشکدههای ملی و مهارت، نقش مهمی در کاهش بیکاری و برنامهمحور شدن صنایع ایفا میکند و ادغام دانشکدههای ملی و مهارت خواهران و برادران نیشابور یک اقدام مهم است.
دونده با اشاره به موضوع درآمدهای کشاورزی مراکز علمی در نیشابور ابراز کرد: در زمینی به مساحت ۵ هزار متر با یک حلقه چاه، سالانه ۶ میلیارد تومان درآمد ایجاد میشود در حالیکه شهرستان هیچ بهرهای از این ظرفیت نمیبرد.
فرماندار نیشابور با تأکید بر ضرورت توسعه ساختارهای علمی، از برنامه ارتقای مرکز فناوری و رشد نیشابور به پارک علم و فناوری خبر داد و افزود: در طرح جدید، ۱۰ هکتار زمین برای این مجموعه اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد حذف رشتههای حسابداری و روانشناسی در دانشگاه پیام نور سرولایت هستیم و خواستار بازگشت این رشتهها هستیم.
دونده ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری ۳۵ میلیارد تومان از محل نشاندار کردن مالیات برای تکمیل مجموعه افلاکنمای خیام اختصاص یافته است.
فرماندار نیشابور با اشاره به مشکلات خوابگاهی دانشگاه نیشابور تصریح کرد: خوابگاه ۳۰۰ نفره فعلی، اکنون میزبان ۷۰۰ دانشجو است و در برخی اتاقهای ۳ در ۴ متری تا ۱۲ نفر اسکان داده شدهاند که وضعیت قابل قبولی نیست.
وی گفت: تأمین فضاهای ورزشی دانشگاهی نیاز جدی مراکز آموزش عالی شهرستان است.
نظر شما