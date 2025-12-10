محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه چهارشنبه وقوع صاعقه موجب آتشسوزی در چند پایه برق و آسیب به بخشی از شبکه برقرسانی بخش امام حسن شهرستان دیلم شد.
بخشدار امام حسن افزود: در پی این حادثه، برق چهار روستا از توابع بخش امام حسن قطع شد که بلافاصله پس از اطلاع در محل حاضر شدیم و موضوع در همان دقایق ابتدایی تحت کنترل قرار گرفت.
رضایی ادامه داد: پس از بررسی وضعیت، هماهنگی لازم با اداره برق شهرستان گناوه انجام شد و نیروهای فنی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند، همچنین تیمهای عملیاتی شرکت نفت فلات قاره بهرگان و شرکت پناه صنعت برای پشتیبانی و همکاری در محل حادثه حضور یافتند.
بخشدار امام حسن با بیان اینکه عملیات تعمیر خطوط برق بدون وقفه انجام شد، گفت: با تلاش مشترک نیروهای فنی و تیمهای حاضر، روند ترمیم شبکه تا ساعت اولیه بامداد پنجشنبه ادامه داشت و در نهایت برق بخشهای آسیبدیده روستاها بهطور کامل وصل شد.
وی با تقدیر از سرعت عمل و همکاری اداره برق شهرستان گناوه، شرکت نفت فلات قاره بهرگان و شرکت پناه صنعت این همافزایی را نمونهای از مدیریت صحیح بحران دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداریهای جوی اخیر، برنامههای آمادگی و پایش مستمر خطوط برق در روستاهای بخش امام حسن در دستور کار قرار دارد تا احتمال وقوع حوادث مشابه به حداقل برسد.
