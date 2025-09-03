  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای سطح خدمات اجتماعی دیلم توسط نفت

توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای سطح خدمات اجتماعی دیلم توسط نفت

بوشهر- بخشدار امام حسن گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای سطح خدمات اجتماعی بدون همراهی صنعت نفت به سرانجام نمی‌رسد و تعامل دوسویه می‌تواند الگویی ماندگار در تحقق عدالت منطقه‌ای باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه منطقه امام حسن سهمی ویژه در تأمین انرژی کشور دارد، گفت: انتظار ما از فلات قاره، نگاه متوازن به تولید و جامعه محلی است.

بخشدار امام حسن افزود: اگر توسعه میدان‌های نفتی با سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت, ورزش و اشتغال جوانان همراه باشد، نه‌تنها کیفیت زندگی مردم ارتقا می‌یابد بلکه پایداری تولید انرژی نیز تضمین خواهد شد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران و مدیر منطقه بهرگان اظهار کرد: تعامل نزدیک مدیریت عالی شرکت با مجموعه‌های محلی، اعتمادآفرین بوده و زمینه را برای اجرای پروژه‌های مشترک فراهم کرده است. این نگاه انسانی و اجتماعی شایسته قدردانی است.

رضایی با اشاره به جایگاه تخصصی فلات قاره در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی دریایی تصریح کرد: این شرکت یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد ملی است و نقش آن در تداوم صادرات نفت خام و تأمین درآمدهای پایدار کشور بی‌بدیل است. هر میزان موفقیت در فعالیت‌های این مجموعه به‌طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دولت انتظار دارد شرکت نفت فلات قاره در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی حضوری پررنگ‌تر داشته باشد، توجه به مسائل زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های شهری و حمایت از پروژه‌های عام‌المنفعه از جمله انتظاراتی است که تحقق آن، صنعت نفت را به الگوی واقعی توسعه پایدار در مناطق نفت‌خیز بدل می‌کند.

کد خبر 6579161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها