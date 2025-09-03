به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه منطقه امام حسن سهمی ویژه در تأمین انرژی کشور دارد، گفت: انتظار ما از فلات قاره، نگاه متوازن به تولید و جامعه محلی است.
بخشدار امام حسن افزود: اگر توسعه میدانهای نفتی با سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت, ورزش و اشتغال جوانان همراه باشد، نهتنها کیفیت زندگی مردم ارتقا مییابد بلکه پایداری تولید انرژی نیز تضمین خواهد شد.
وی در ادامه ضمن تقدیر از مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران و مدیر منطقه بهرگان اظهار کرد: تعامل نزدیک مدیریت عالی شرکت با مجموعههای محلی، اعتمادآفرین بوده و زمینه را برای اجرای پروژههای مشترک فراهم کرده است. این نگاه انسانی و اجتماعی شایسته قدردانی است.
رضایی با اشاره به جایگاه تخصصی فلات قاره در بهرهبرداری از میدانهای نفتی دریایی تصریح کرد: این شرکت یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد ملی است و نقش آن در تداوم صادرات نفت خام و تأمین درآمدهای پایدار کشور بیبدیل است. هر میزان موفقیت در فعالیتهای این مجموعه بهطور مستقیم بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت انتظار دارد شرکت نفت فلات قاره در حوزه مسئولیتهای اجتماعی حضوری پررنگتر داشته باشد، توجه به مسائل زیستمحیطی، توسعه زیرساختهای شهری و حمایت از پروژههای عامالمنفعه از جمله انتظاراتی است که تحقق آن، صنعت نفت را به الگوی واقعی توسعه پایدار در مناطق نفتخیز بدل میکند.
نظر شما