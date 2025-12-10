به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی، خطیب دینی در مراسم چهلمین سالگرد فعالیت مجمع عاشقان بقیع قم، با تبیین جایگاه تربیتی حضرت صدیقه طاهره (س) در شکل‌گیری شخصیت اولاد معصوم گفت: بنا بر روایات معتبر، پیامبر اکرم (ص) همه عظمت‌هایی را که درباره امام حسین (ع) بیان کرده‌اند، در پیوند مستقیم با جایگاه مادری حضرت زهرا (س) دانسته‌اند؛ چراکه آن حضرت منشأ نوری است که ثمراتش در وجود همه فرزندان بی‌واسطه‌اش جلوه کرده است.



وی با اشاره به عباراتی که امیرالمؤمنین (ع) در واپسین لحظات زندگی خطاب به فرزندان خویش بیان کردند، گفت: در منابع آمده است که حضرت علی (ع) هنگام وصیت، فرصت چندانی برای تفصیل نداشتند، اما درباره سیدالشهدا (ع) جمله‌ای فرمودند که عصاره شخصیت آن امام بزرگوار را آشکار می‌کند و طبق نقل، وقتی وصایا به امام حسین (ع) رسید، تعبیر «پسر فاطمه» را به‌کار بردند؛ عنوانی که نشان می‌دهد همه مقامات سیدالشهدا (ع) از سفینة النجاة بودن تا باب رحمت الهی بودن، بر مدار تربیت صدیقه کبری (س) استوار است.



وی افزود: این پیوند مادرانه، اختصاص به امام حسین (ع) ندارد؛ امام حسن مجتبی (ع)، حضرت زینب کبری (س) و حتی محسن بن علی (ع) نیز که در کودکی به شهادت رسید، همگی تحت تربیت دامن فاطمی پرورش یافتند و شخصیت‌هایشان جلوه‌ای از همان عصمت و عفت مطلق است.



وی افزود: این حقیقت، شرحی عملی بر روایتی است که پیامبر (ص) درباره بانوی دو عالم فرموده‌اند: «فاطمه احسنت»؛ تعبیری که قرآن کریم تنها در شأن حضرت مریم (س) ذکر کرده و بیانگر کمال مطلق عفت و پاکی است.



حجت‌الاسلام کاشانی در ادامه با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره روایات منسوب به حرمت آتش بر فرزندان فاطمه (س)، تصریح کرد: امام رضا (ع) در روایتی معتبر هشدار می‌دهند که این تعبیر شامل همه سادات نمی‌شود؛ بلکه تنها فرزندان بی‌واسطه صدیقه طاهره (س) را در بر می‌گیرد، یعنی کسانی که مستقیماً در دامن آن حضرت تربیت یافته‌اند و این بیان اهل‌بیت (ع) نشان می‌دهد که تربیت فاطمی چنان گستره‌ای دارد که حتی الفاظ برای بیان عظمتش قاصرند.



این خطیب دینی با اشاره به اینکه پیامبر (ص) پیش از بعثت نیز نشانه‌های ولایت را در وجود امیرالمؤمنین (ع) احساس می‌کردند، گفت: بنا بر نقل امام صادق (ع)، آن‌گاه که نخستین آیات وحی نازل شد و شیطان نعره زد، امیرالمؤمنین (ع) از همان لحظه شنوا و بینای حقیقت وحی بود و این شرافت علمی در طول دوران پیامبر (ص) ادامه یافت تا جایی که رسول خدا (ص) هزار کلمه به آن حضرت آموختند و از هر کلمه، هزار باب علم گشوده شد؛ دانشی که نزد اهل‌بیت (ع) همچنان محفوظ است.



وی با بیان اینکه علوم اهل‌بیت (ع) مراتب متنوعی دارد و بخشی از آن نیز الهامات الهی است، تأکید کرد: تمام این انوار علمی و معنوی از کانالی واحد عبور کرده و به دست ما رسیده است؛ کانالی که همان وجود نورانی حضرت زهرا (س) است. به همین جهت، ایشان حجت الهی بر اولاد خویش و واسطه انتقال علوم پیامبر (ص) به اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.



حجت‌الاسلام کاشانی ابراز امیدواری کرد: خدای متعال به برکت حضرت زهرا (س) حوزه‌های علمیه، مکتب اهل‌بیت (ع) و شیعیان را حفظ کند و کشور را از آسیب‌ها مصون بدارد.