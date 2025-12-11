شناسایی و توقیف یک فروند لنج صیادی غیرمجاز و کشف ۵۰۰ کیلوگرم آبزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد جاوید منش در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران دریابانی فرماندهی انتظامی ویژه کیش با گشت زنی‌های هدفمند در آب‌های حوزه استحفاظی به یک فروند شناور صیادی مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی‌های اولیه توسط مأموران دریابانی، مشخص گردید لنج موصوف اقدام به صیادی غیر مجاز با استفاده از صید ترال نموده؛ به طوری که میزان ۵۰۰ کیلوگرم انواع ماهی و آبزیان صید شده و دو بسته تور ترال آن کشف و پس از دستگیری ۷ خدمه آن لنج توقیفی به اسکله هدایت شد.