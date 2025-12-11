مجلس آماده بررسی و پیگیری هرگونه پیشنهاد برای اصلاح قوانین کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی صبح پنج شنبه در نشست سالانه خانه‌های کارگر شمال‌غرب کشور در زنجان با انتقاد از نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد، گفت: دولت در شورای عالی کار هم داور است و هم ذی‌نفع؛ بنابراین تصمیمات بیشتر به نفع دولت تمام می‌شود و این مشکل محدود به دولت فعلی نیست.

وی با اشاره به الزام قانونی افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، ساختار بودجه‌ریزی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که بودجه‌ریزی مبتنی بر کسری و جبران آن از روش‌های غلط، تورم‌زا است و این شیوه در نهایت از جیب کارگران تمام می‌شود.

محمدی افزود: وقتی تورم رسمی ۳۳ درصد اعلام می‌شود، در عمل بالای ۴۰ درصد است، چون ساختار بودجه از ابتدا این تورم را تحمیل می‌کند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نگاه انسانی به کارگران گفت: کارگران مولد و عامل تولید هستند و احترام به آنان بهره‌وری را افزایش می‌دهد؛ اما در برخی واحدها همچنان نگاه ابزاری وجود دارد که جای گلایه دارد.

محمدی بر اجرای دقیق قانون کار، جذب عادلانه، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و همچنین تقویت خدمات رفاهی تأکید کرد و گفت که در برخی واحدها بسته‌های رفاهی به اندازه‌ای مناسب است که حتی کارمندان مایل‌اند به جای کار اداری در کارخانه‌ها مشغول شوند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلام گفت: بیمه‌های تکمیلی نباید با تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی شأن کارگران را نادیده بگیرند.

محمدی خواستار تشکیل نشست مشترک خانه کارگر با مجمع نمایندگان شمال‌غرب کشور شد و گفت مجلس آماده بررسی و پیگیری هرگونه پیشنهاد برای اصلاح قوانین کارگری و بهبود نظارت بر اجرای آن‌هاست.