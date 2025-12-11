به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله محقق پیش از ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در شاهرود، کارگران را خانواده بزرگ همدل در استان سمنان دانست و ابراز کرد: ۷۳ درصد کارگران استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه برگزاری المپیادهای ورزشی کارگری و پیشگامی برای اجرای طرحهای مختلف مسکن کارگری از جمله کارهای خوب دولت و مشخصاً وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، افزود: استان سمنان در زمره نخستین استانهایی بود که با فرمان رئیس جمهور کلنگ مسکن کارگری بر زمین زده شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه دولت چهاردهم دغدغه مسائل کارگری دارند، تاکید کرد: سمنان در زمره استانهایی است که در مسیر حرم تا حرم قرار داشته و وسعت و پراکندگی بسیاری هم دارد که نشان از ظرفیتهای این منطقه میدهد اما مشکلات این استان هم بسیار زیاد است که باید رسیدگی شود.
محقق با بیان اینکه در موضوع درمان بسیار مشکلات داریم و درمان در استان سمنان بسیار ضعیف است، گفت: ما درمانگاه و بیمارستان داریم حتی بیمارستانهای امام (ره) سمنان و امام حسین (ع) شاهرود متعلق به ما است اما دو دهه است که به ثمن بخس گرفته شده و ما به دنبال آن هستیم که آنان را بازپس بگیریم اما موفق نشدهایم.
وی افزود: کارگران و بازنشستگان شاهرودی ما در همین بیمارستان امام حسین (ع) میروند و پول میدهند از سوی دیگر بیمارستانهای دولتی و خصوصی ما در این استان پولهای اضافه یا زیرمیزی میگیرند و ما از لحاظ درمانی بسیار ضعیف هستیم از طرف دیگر وضعیت معیشتی کارگران استان هم بسیار بد است.
دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با بیان اینکه از فروردین امسال تا الان بیش از ۲۰۰ درصد تورم داشتهایم ولی حقوق کارگر با مرحمت مسئولان ۳۵ درصد افزایش یافته است، بیان داشت: کارگر توان خرید اقلام اساسی مورد نیاز خانواده خودش را ندارد و وقتی دلیل گرانیها سوال میشود اعلام میدارند که دلار افزایش قیمت داشته است و اگر اینطور است امسال حقوق کارگران بر اساس دلار تعیین شود حالا که هزینههای کارگران بر اساس دلار است.
