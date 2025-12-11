  1. استانها
المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان به خط پایان رسید 

شاهرود- آیین اختتامیه المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان در رشته‌های مختلف همزمان با صبح پنجشنبه با حضور حمید میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان در شاهرود برگزار شد.

در این مراسم از نفرات برتر رشته‌های مختلف مانند فوتسال و والیبال و … تقدیر به عمل آمد. المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان با هدف همگرایی و نشاط اجتماعی بین کارگران استان برگزار شده است.

دیدار با کارگران شرکت‌های ذوب آهن و طب پلاستیک شاهرود و شنیدن درد دل‌های کارگران شهرستان شاهرود از دیگر برنامه‌های سفر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان به این شهرستان است.

میدری قرار است در مراسم کلنگ زنی و افتتاح طرح‌های مسکن کارگری شهرستان شاهرود هم حاضر شود.

