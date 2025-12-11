المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان به خط پایان رسید 

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان در رشته‌های مختلف همزمان با صبح پنجشنبه با حضور حمید میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان در شاهرود برگزار شد.

در این مراسم از نفرات برتر رشته‌های مختلف مانند فوتسال و والیبال و … تقدیر به عمل آمد. المپیاد ورزشی کارگران استان سمنان با هدف همگرایی و نشاط اجتماعی بین کارگران استان برگزار شده است.

دیدار با کارگران شرکت‌های ذوب آهن و طب پلاستیک شاهرود و شنیدن درد دل‌های کارگران شهرستان شاهرود از دیگر برنامه‌های سفر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان به این شهرستان است.

میدری قرار است در مراسم کلنگ زنی و افتتاح طرح‌های مسکن کارگری شهرستان شاهرود هم حاضر شود.