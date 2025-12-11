فراخوان نخستین مهرواره بین المللی هنرهای تجسمی «راه مالک» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرواره «راه مالک» با هدف پاسداشت یاد و منش فرماندهان جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در حوزه‌های نقاشی، مجسمه سازی، خوشنویسی و طراحی گرافیکی برگزار می‌شود.

مدیر توسعه فرهنگی و هنری این سازمان با اشاره به تأثیر شهدای مقاومت در حافظه دو ملت ایران و عراق، گفت: این رویداد بستری برای هنرمندان ایرانی و عراقی فراهم می‌کند؛ تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنرهای تجسمی، روایت‌های هنری خود را از مفاهیمی چون ایثار، همراهی مردمی، همسویی فرهنگی و نقش شخصیت‌ها در حافظه تاریخی دو ملت بیان کنند.

هادی آبیار، افزود: بازتاب انسانی و اجتماعی تلاش‌های سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، روایت‌های هنری از امداد و همکاری در سیل خوزستان، جلوه‌های همکاری ایران و عراق در مبارزه با داعش در عراق و سوریه، همبستگی دو ملت در برابر بحران‌ها و تهدیدها، ارتباطات فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران و عراق و نگاه آزاد هنرمند به مفاهیم ایثار و حمایت از مردم، موضوعات پیشنهادی رویداد مذکور هستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت برای استان خوزستان از ایران و سراسر عراق آزاد است، بیان کرد: هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر ارسال کند. آثار باید اصلی و فاقد مشارکت در رویدادهای رسمی دیگر باشند. ارسال آثار در مرحله اول به صورت دیجیتال انجام می‌شود. رعایت استانداردهای حرفه‌ای در ارائه اطلاعات اثر و فایل‌ها الزامی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: فرآیند ثبت‌نام و ارسال آثار به آدرس Festival@Arvandfz.com و شماره تماس ۰۹۱۶۷۰۱۷۳۱۳ خواهد بود.

آبیار در خصوص زمانبدی مهرواره «راه مالک» توضیح داد: آخرین مهلت ثبت نام ششم دی‌ماه سال جاری، آئین گشایش و برپایی نمایشگاه در منطقه آزاد اروند چهاردهم همان ماه و همچنین برپایی نمایشگاه در بصره عراق هم شانزدهم دی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ ارتباط با دبیرخانه مهرواره بصورت ذیل انجام خواهد شد:

ایران:

نشانی: خرمشهر، بلوار آبادان_ خرمشهر، سازمان منطقه آزاد اروند، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

کد پستی: ۶۴۱۹۹۴۳۱۵۰

تلفن: ۰۶۱۵۳۵۶۴۴۹۱_ ۰۶۱۵۳۵۶۴۵۱۳

عراق:

نشانی: بصره خیابان سید امین، وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره

نشانی الکترونیک: Inbasra9800@gmail.com