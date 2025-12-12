دانشی: نمایشگاه خوشنویسی در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس دانشی گفت: همزمان با هفته زن و گرامیداشت مقام مادر، نمایشگاهی از آثار هنری بانوان یزدی در گالری کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.
وی افزود: در این نمایشگاه ۵۸ اثر هنری از بیش از ۳۰ بانوی هنرمند استان یزد در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: آثار ارائهشده شامل رشتههای مختلف خوشنویسی از جمله نستعلیق، شکستهنستعلیق، نسخ و ثلث است و بخشی از توانمندیهای بانوان هنرمند یزدی در حوزه هنرهای تجسمی را به نمایش میگذارد.
دانش گفت: بانوان هنرمند یزد در سالهای اخیر نقش چشمگیری در تولید آثار ارزشمند هنری داشتهاند و این نمایشگاه نیز جلوهای از ظرافت، خلاقیت و عشق هنرمندان زن در عرصه خطاطی و نقاشیخط است.
این رویداد فرهنگی با هدف پاسداشت مقام زن و مادر و همچنین معرفی ظرفیتهای هنری بانوان استان برگزار شده و پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
