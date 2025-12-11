اجرای خط انتقال انحرافی هزار متری در تصفیه خانه گچساران

علی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از معضلات تصفیه خانه فاضلاب شماره دو گچساران، ورود پساب به رودخانه کمبل و آلوده شدن محصولات کشاورزی پایین دست آن بوده است.

وی با اشاره به شرایط اضطراری این موضوع برای کشاورزان و محیط زیست شهرستان افزود: با همکاری شرکت نفت و فرمانداری شهرستان، فاز اول این طرح با ۱۰۰۰ متر مسیر انتقال خط انحرافی شروع و تا هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

رئیس آب و فاضلاب گچساران تصریح کرد: با اجرای مسیر انحرافی پساب فاضلاب تصفیه خانه، معضل چندین ساله آلودگی محصولات کشاورزان پایین دست حل خواهد شد و کشاورزان از آب چشمه اقدام به کشت محصول خواهند کرد.

وی تاکید کرد: ورود پساب فاضلاب تصفیه خانه بالا دست روستای کمبل همیشه مورد اعتراض کشاورزان، محیط زیست و بهداشت محیط بود که خوشبختانه توانستیم فاز اول آن را اجرایی کنیم.

نادری اعتبار این پروژه را ۱۰ میلیارد ریال از منابع داخلی اداره دانست و افزود: با اجرای این طرح مهم معظل چندین ساله آلودگی رودخانه کمبل رفع خواهد شد.