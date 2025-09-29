بیمارستان شهید رجائی گچساران؛ از رهاسازی فاضلاب تا تهدید سلامت مردم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-فاطمه کریمی: جان می دهد و جان می گیرد، موضوع فاضلاب تصفیه نشده بیمارستان شهید رجایی گچساران است، که چند سالی است در کانال هدایت سیلاب محله سادات این شهرستان می ریزد، موضوعی که علاوه بر ایجاد تهدیدات زیست محیطی، سلامت مردم را هم به خطر انداخته است.

فاضلاب رها سازی شده در این کانال، بعد از گذر از چند محله، برای مصرف کشاورزی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، محصولاتی که با این آب تولید و روانه بازار می شود می تواند تهدید بسیار بزرگی علیه سلامت مردم باشد

خروجی فاضلاب های عفونی و میکروبی باعث آلودگی رودخانه کمبل شده است

به گفته کارشناس سلامت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران آلودگی‌های موجود در رودخانه کمبل این شهرستان، ناشی ورود پساب تاسیسات نفتی، خروجی‌های فاضلاب بیمارستان و نواقص تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است که باعث شده کیفیت آب بسیار پایین بیاید و سطح آلودگی میکروبی و شیمیایی آن به شدت افزایش یابد.

جواد فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: این آلودگی‌ها برای کشت محصولات گیاهی غده‌ای مانند پیاز، هویج، و سبزیجات برگی مناسب نیستند و حتی بی ضرر بودن آن برای محصولات باغی نیز اثبات نشده، به‌ویژه در مورد فلزات سنگین موجود در فاضلاب که ممکن است اثر منفی بر سلامت انسان و گیاهان داشته باشند.

اقامه دعوا علیه کشاورزان پایین دست کانال در مرجع قضایی

وی با بیان اینکه در سال های گذشته علیه کشاورزان زیر دست پایین دست این کانال فاضلاب اقامه دعوا کردیم، بیان کرد: استدلال به حق کشاورزان آن منطقه بر این بود که زمین‌های کشاورزی از قدیم در آن منطقه بوده و این آلودگی‌های شهر بود که اراضی آنها را به خطر انداخته، بنابراین مدیریت شهری باید مشکل را حل کنند.

کارشناس سلامت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران تصریح کرد: به کشاورزان پیشنهاد دادیم به جای کشت صیفی جات محصولات دانه ای مانند جو، گندم و کنجد بکارند چرا که آلودگی روی این محصولات کمتر بوده ولی کشت این محصولات برای کشاورزان مقرون به صرفه نبود.

وی معتقد است که رفع کامل آلودگی رودخانه کمبل غیرممکن است، زیرا آب‌های شهری و فاضلاب‌ها عفونی و میکروبی به صورت مستقیم از طریق کانال ها وارد رودخانه می‌شوند و کنترل آن‌ها دشوار است.

فرجی ابراز کرد: در طرح دعوی که علیه کشاورزان پایین دست این کانال انجام دادیم قاضی به نفع کشاورزان حکم صادر کرد و دلیل آن هم این بود این رودخانه و زمین های کشاورزی از زمان قبل اینجا بوده و این شهر بوده که آلودگی ایجاد کرده پس مدیریت شهری باید رفع آلودگی کند.

وی افزود: رفع آلودگی رودخانه کمبل کار غیر ممکنی است چرا که پساب شهر و فاضلاب های شهری بدون تصفیه از طریق کانال ها وارد این روخانه می شوند.

آبیاری محصولات کشاورزی با آب فاضلاب

کارشناس سلامت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران گفت: در آخرین بازدیدی که یک ماه پیش از کشاورزان پایین دست کانال داشتم متاسفانه همچنان صیفی جات کاشته بودند.

وی افزود: از کشاورزان پرسدیم آیا خودتان راضی هستید از این صیفی جات استفاده کنید و عملاً گفتند ما حتی یک برگ از این سبزی را روی سفره خودمان نمیبریم و استفاده نمی کنیم اما شما یک راه حلی برای درآمد زدایی در این قطعه زمین من بدهید تا اشتغال داشته باشم.

احداث تصفیه خانه به کاهش آلودگی رودخانه کمبل کمک می کند

فرجی ادامه داد: احداث تصفیه خانه برای بیمارستان شهید رجایی باعث کم شدن آلودگی های خطرناک عفونی به رودخانه و جلوگیری از فاجعه زیست محیطی می شود.

وی کشاورزی در محدوده کانال و حوزه رودخانه کمبل را خطرناک دانست و گفت: تنها راه کاری که می توان جلوی کشت و کار این کشاورزان را بگیرد خریداری زمین های کشاورزی این محدوده توسط دولت می باشد.

کارشناس سلامت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران بر اهمیت تصفیه‌خانه‌های کامل‌تر و بهبود سیستم‌های فاضلاب تأکید کرد و معتقد است که با این اقدامات، می‌توان میزان آلودگی رودخانه را به طور قابل توجهی کاهش داد و سلامت جامعه و محیط زیست را تضمین کرد.

از طرفی به گفته کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست گچساران فاضلاب های بیمارستانی در نوع خطرناک ترین فاضلاب‌ها قرار دارند که با توجه به داشتن مواد رادیواکتیو، انواع ویروس‌های بیمارستانی، تصفیه آن‌ها پیش از ورود محیط زیست به دلیل احتمال ایجاد بیماری برای انسان، جانوران و گیاهان ضروری است.

موضوعی که امروزه نه تنها در ایران بلکه در جهان منسوخ شده، زیرا امروزه اکثر روستاها نیز به شبکه فاضلاب متصل هستند و استفاده از این روش سنتی در یک مرکز درمانی که با سلامت مردم به صورت مستقیم ارتباط دارد جای بسی تامل است که چرا مسئولان بیمارستان و حتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای برون رفت از این مشکل اقدامی انجام نمی دهند.

از طرفی بوی بد این فاضلاب، لایه روبی نشدن کانال، وجود نی زارها و رشد بیش از حد حیوانات موزی مثل عقرب و مار نیز برای ساکنان محله سادات که در مجاورت این کانال زندگی می کنند مشکلاتی را ایجاد کرده است.

۱۰ میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه بیمارستان شهید رجایی نیاز داریم

رئیس بیمارستان شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع فاضلاب بیمارستان را یکی از دغدغه های مهم مردم شهرستان گچساران دانست و گفت: این بیمارستان با قدمت ۵۰ ساله، در ۲۵ سال اخیر درگیر مشکل فاضلاب بوده که دلیل آن هم از کار افتادن چاه ها جذبی و خروجی فاضلاب بیمارستان بوده است.

امین یوسفی نیا افزود: در چند سال اخیر پیگیر اعتبار برای احداث تصفیه خانه فاضلاب بودیم که متاسفانه هنوز انجام نشده است.

خروجی فاضلاب رها شده بیمارستان مطلوب نیست

وی با بیان اینکه شاخص های سلامت فاضلاب بیمارستان برای همه مردم مهم است بیان کرد: ارزیابی هایی به صورت ماهیانه از خروجی فاضلاب انجام که نتایج آن مطلوب نیست و توجه مسئولان را می طلبد.

رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران تصریح کرد: برای احداث تصفیه خانه مکاتباتی با ادارات و کارشناسان انجام و قیمت برآورد شده و در جلسات استانی و شهرستانی مطرح که برای تحقق این امر مهم نیازمند مشارکت عمومی همه نهادها هستیم.

اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان

وی اعتبار لازم برای احداث تصفیه خانه را ۱۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: همه نقشه ها برای اجرای این پروژه آماده و شهرداری دوگنبدان برای تامین اعتبار وعده هایی داده که به محض محقق شدن آن فاضلاب بیمارستان ساماندهی می شود.

یوسفی نیا در مورد کیفیت خروجی فاضلاب بیمارستان افزود: یکی از مهم ترین شاخص های مورد ارزیابی و اندازه گیری به صورت ماهیانه، سی او دی و بی او دی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی و شیمیایی فاضلاب است که خارج از محدوده استاندارد است ولی قابلیت اصلاح را دارد.

وی تصریح کرد: با اجرای تصفیه خانه و ارزیابی ماهیانه خروجی فاضلاب بعد از آن مردم متوجه مفید و مهم بودن این موضوع خواهند بود.

رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران تاکید کرد: با توجه به احداث بیمارستان های جدید در شهرستان و انتقال بخشی از ظرفیت بیمارستان به آنجا، فاضلاب این بیمارستان با ۱۳۴ تخت به اندازه ای زیاد نیست که نتوان کنترل کرد.

وی اضافه کرد: امیدوارم با تامین اعتبار و احداث تصفیه خانه در اسرع وقت این مشکل بزرگ زیست محیطی مرتفع شود.

ساخت تصفیه خانه بیمارستان با اعتبار آلایندگی شهرداری

ریس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: فاضلاب بیمارستانی نسبت به فاضلاب شهری به علت دارا بودن مواد آلاینده شیمیایی، میکروبی و باکتری شرایط خیلی خاصی دارد که سلامت افراد را مورد هدف قرار می دهد.

امین رضایی افزود: تصفیه فاضلاب بیمارستانی قبل از ورود به فاضلاب عمومی شهر اصل مهم و بهداشتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته تصفیه خانه بیمارستان شهید رجایی دچار مشکل و فاضلاب آن در محیط زیست رها شده است.

وعده شهرداری دوگنبدان برای ساخت تصفیه خانه با اعتبار آلایندگی

ریس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران رفع این معضل را یکی از اولویت های اصلی دانست و بیان کرد: در چندین جلسه پسماند شهری این موضوع مطرح و ما طرح را آماده کردیم و قرار شد شهرداری از محل اعتبار آلایندگی هزینه را تقبل و بحث مطالعات و اجرایی آن با ما باشد.

وی افزود: مکاتبات طرح را آماده و تحویل شورای شهر و شهرداری دادیم و با تاکیدات نماینده مردم و فرمانداری به اهمیت موضوع و آمادگی شهرداری برای ارائه هزینه، به صورت صد در صدی آماده اجرا هستیم.

ورود فاضلاب عفونی برای کشاورزان پایین دست کانال خطرناک است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بیمارستان شهید رجایی چندین سال است که درگیررها سازی فاضلاب تصفیه نشده به کانال عمومی شهر است.

محمد امین حسینی افزود: هر ساله چندین اخطاریه زیست محیطی به بیمارستان ارسال می شود که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده و مجبور شدیم از طرق قضایی ورود و تشکیل پرونده بدهیم.

وی تصریح کرد: فاضلاب بیمارستان دارای آلودگی عفونی و میکروبی است که وارد کانال شده و از لحاظ انسانی، حیات وحش خطرناک و ناقل بیماری می باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گچساران موضوع اصلی را کشاورزی زیر دست این فاضلاب دانست و اظهار کرد: متاسفانه در پایین دست این کانال زمین های کشاورزی سبزی، صیفی کاری و برنج کاری است که در چندین جلسه کارگروه بحث شد ولی تاکنون هیچ چاره اندیشی نشده است.

لزوم ساخت پیش تصفیه خانه در بیمارستان

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری دوگنبدان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر ساخت پیش تصفیه خانه در بیمارستان شهید رجایی گفت: برای کاهش اثرات منفی پساب های بیمارستانی، افزایش راندمان تصفیه خانه و جلوگیری از آسیب به تجهیزات تصفیه خانه، باید پیش تصفیه خانه بیمارستانی انجام شود.

علی نادری فاضلاب بیمارستان را از جمله خطرناکترین انواع فاضلاب شهری دانست و افزود: مهمترین معضلات این نوع از فاضلاب ها وجود انواع مختلف میکرو ارگانیسم های بیماری زا است در اثرتخلیه بدون مرحله تصفیه به محیط زیست، موجب انتشار انواع بیماری ها در جامعه می شود.

وی فاضلاب بیمارستان را عفونی دانست و بیان کرد: بیمارستان باید اول فاضلاب را باید نخست وارد پیش تصفیه خانه و بعد اجازه رها سازی به شبکه فاضلاب شهری بدهد.

حال باید دید متولیان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و شبکه بهداشت گچساران می توانند این معضل ۲۵ ساله را رفع کرده و به سرانجام برسانند؟

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود تا حصول نتیجه این معضل را پیگیری خواهد کرد.