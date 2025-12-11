به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی، رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بازشناسی ابعاد شخصیت آیت الله یزدی گفت: آیت‌الله یزدی حضور فعال و مؤثری در عرصه‌های مختلف حوزه و جامعه داشته است و اثرگذاری و جامعیت شخصیت ایشان باید در محافل علمی و فرهنگی به‌طور کامل تبیین شود.



وی با اشاره به مسئولیت‌های گسترده آیت الله یزدی صریح کرد: حضور ایشان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بخشی از قوه تقنینی، عضویت و فعالیت در قوه قضائیه و مجلس خبرگان رهبری و همچنین ریاست و عضویت در هیئت حل اختلاف بین قوا و رهبری جامعه مدرسین حوزه، بیانگر جامعیت و اثرگذاری عمیق او در عرصه دینی و اجتماعی است.



آیت الله رمضانی در ادامه با تأکید بر توانمندی اسلام در حکمرانی، اظهار داشت: برخلاف نظر برخی روشنفکران دینی و غیردینی که معتقدند اسلام قابلیت حکمرانی کارآمد ندارد، تجربه انقلاب اسلامی نشان داد فقه اهل‌بیت (ع) توانایی هدایت جامعه و شکل‌دهی به یک نظام توحیدی را دارد.



وی افزود: امام خمینی (ره) نیز همواره بر این باور بودند که شریعت اسلامی قابلیت حکمرانی دارد و تحقق آن در جهان مدرن امکان‌پذیر است و آیت‌الله یزدی از سال ۱۳۴۳ جزو حلقه اولیه درس امام بود و تا پایان عمر، متولی و تئوریسین این نگاه انقلابی در عرصه حکمرانی بود.



رئیس مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به نگاه عملی و انقلابی آیت‌الله یزدی گفت: ایشان سیاست را صرفاً به معنای تصاحب قدرت نمی‌دید، بلکه آن را ابزاری برای اصلاح امور جامعه و تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست و این نگرش برگرفته از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) و فلسفه عملی حکومت اسلامی بود.



وی خاطرنشان کرد: بازشناسی شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله یزدی برای حوزه و جامعه دینی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تربیت نیروهای متعهد و متخصص در حکمرانی دینی زمینه‌ساز تحقق یک نظام توحیدی و آمادگی برای ظهور خواهد بود.



رمضانی در پایان سخنان خود با تأکید بر نقش الگویی مرحوم آیت‌الله یزدی گفت: ایشان با حفظ اصول دین، پایبندی به تکلیف و مراقبت از شریعت، الگویی عملی و نظری برای حوزه و جامعه اسلامی به شمار می‌رود و امروز وظیفه ماست که این آموزه‌ها را به طلاب و نسل جوان منتقل کنیم تا مسیر اسلامی و انقلابی برای آینده تضمین شود.