آیت الله کعبی: دشمن به دنبال شکاف میان مردم و روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی (آیت‌الله محمد یزدی) که در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) با گرامیداشت سالروز تولد بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و مجاهدت‌های مرحوم آیت‌الله محمد یزدی در مسیر اسلام و انقلاب تأکید کرد.



وی با تقدیر از برگزارکنندگان همایش، هدف از برپایی این مراسم را الگوسازی برای نسل جوان و ترویج آموزه‌های انقلابی، ایمان، تقوا، جهاد و ولایت‌مداری عنوان کرد و افزود: مرحوم آیت‌الله یزدی نه تنها در زندگی شخصی و فعالیت‌های فقهی خود وقف خدمت به اسلام و اهل‌بیت (ع) بود، بلکه تمام تلاش خود را در تربیت مدیران و کادرهای انقلابی صرف کرد. یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان پر کردن خلاءهای نظام اسلامی در نسل‌های آینده بود.



آیت‌الله کعبی با اشاره به خاطرات دوران فعالیت آیت‌الله یزدی در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: پس از انتخابات مجلس سوم که ایشان از تهران رأی نیاورد، حضرت امام (ره) فوراً ایشان را به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب کردند و مرحوم یزدی همواره مورد وثوق امام بود و در خدمت به مستضعفان، استقامت، تقوا و فداکاری خود را نشان داد.



وی ادامه داد: آیت‌الله یزدی نماد اسلام ناب محمدی، مبارزه با ظلم و فساد و فقاهت فعال در صحنه بود و امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین شخصیت‌هایی نیاز داریم.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات گذشته علیه روحانیت و تلاش برخی جریان‌ها برای تضعیف چهره روحانیت انقلابی، گفت: امروز نیز دشمن می‌کوشد میان روحانیت و مردم فاصله ایجاد کند، اما احیای شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله یزدی نه تنها پاسداشت هویت فرهنگی، دینی و ملی است، بلکه الگوسازی عملی برای نسل جوان محسوب می‌شود.



آیت‌الله کعبی با تأکید بر پیوستگی جامعه روحانیت با مردم و وفاداری به مسیر ولایت‌فقیه افزود: قدردان نعمت اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری معظم انقلاب باشیم و با اقتدا به شخصیت‌های مجاهد و فقیه همچون آیت‌الله یزدی، مسیر خدمت صادقانه به مردم و تقویت ارزش‌های انقلاب را ادامه دهیم.