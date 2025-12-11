  1. بین الملل
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

نخست وزیر بلغارستان استعفا کرد

نخست وزیر بلغارستان در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی مردم از عملکرد دولت تصمیم به استعفا گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روزن ژلیازکوف، نخست‌وزیر بلغارستان پیش از رأی اعتماد که با پیشنهاد اپوزیسیون برای حکومت ائتلاف سه‌جانبه انجام خواهد شد، تصمیم به استعفا گرفت.

ژلیازکوف در سخنرانی خود در پارلمان، نارضایتی رو به افزایش افکار عمومی جامعه در این کشور را دلیل استعفای خود عنوان کرد.

او گفت: ما می‌خواهیم مطابق با انتظارات جامعه عمل کنیم. قدرت از ارادهٔ مردم سرچشمه می‌گیرد. هم جوانان و هم سالمندان خواستار استعفا شده‌اند. این انرژی شهروندی باید حمایت و تقویت شود.

