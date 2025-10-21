پیشنهاد صوفیه به مسکو برای استفاده پوتین از کریدور هوایی بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گئورگ جورجیِو، وزیر خارجه بلغارستان با اشاره به دیدار آتی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا در بوداپست، گفت که صوفیه آمادگی دارد تا برای سفر پوتین، حریم هوایی خود را در اختیار مسکو قرار دهد

ترامپ و پوتین در جریان تماس تلفنی هفته گذشته با دیدار در بوداپست در تاریخی که هنوز مشخص نشده است، موافقت کردند تا برای پیشبرد راه‌حلی جهت حل و فصل جنگ اوکراین گفتگو کنند.

جورجیو با اشاره به اینکه بلغارستان هیچ مانعی ایجاد نخواهد کرد، گفت: وقتی تلاش‌ها در جهت دستیابی به صلح انجام می‌شود و اگر شرط آن برگزاری یک ملاقات باشد، منطقی‌ترین گزینه این است که به هر روش ممکن چنین دیدار سازماندهی شود.

وی افزود: در صورتی که یکی از طرفین قادر به حضور نباشد، چطور می‌توان چنین ملاقاتی ترتیب داده شود؟!

بلغارستان با مجارستان مرز مشترک ندارد اما هر دو کشور هم‌مرز صربستان هستند؛ کشوری که با روسیه روابط دوستانه‌ای دارد و از اعمال تحریم علیه مسکو امتناع می‌کند.

مجارستان یکی از معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که از تحریم دیپماتیک روسیه حمایت نمی‌کند. بوداپست در ماه ژوئن از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی انصراف داد. این دادگاه در سال ۲۰۲۳ برای پوتین به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین، حکم بازداشت صادر کرد. روسیه که در این دادگاه عضویت ندارد، حکم مذکور را فاقد اعتبار قانونی توصیف و رد کرده است.