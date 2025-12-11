دریافت 56 MB کد خبر 6686217 https://mehrnews.com/x39QMr ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۸ کد خبر 6686217 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۸ همخوانی دختران گلبال ایران در امارات به افتخار «ایران» تیم گلبال دختران کشورمان در نخستین دیدار خود در بازیهای پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵ به مقابل تایلند به پیروزی رسید. کپی شد مطالب مرتبط ۱۷ مدال کاروان ایران در روز دوم/ درخشش در ۳ رشته شروع فرزندان ایران با کسب ۳ مدال طلا/ نتایج ملیپوشان در چند رشته صعود گلبال دختران به مسابقه نهایی برچسبها گلبال تیم ملی گلبال ایران تیم ملی گلبال
