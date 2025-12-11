دریافت 56 MB
همخوانی دختران گلبال ایران در امارات به افتخار «ایران»

تیم گلبال دختران کشورمان در نخستین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵ به مقابل تایلند به پیروزی رسید.

