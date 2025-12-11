همخوانی دختران گلبال ایران در امارات به افتخار «ایران»

تیم گلبال دختران کشورمان در نخستین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵ به مقابل تایلند به پیروزی رسید.