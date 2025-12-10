به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی به طور رسمی از چهارشنبه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود اما کاروان «فرزندان ایران - سفیران پیروزی» در روز نخست این بازی‌ها شروع قدرتمندانه‌ای داشت و صاحب سه مدال طلا توسط امیرعلی رشیدی، زهرا پولادی و مهدیه احسانی در پارا وزنه‌برداری شد.

در مسابقات صبح روز نخست بازی‌های پاراآسیایی دبی ورزشکاران ایران در رشته‌های پاراشنا، پاراوزنه‌برداری، پارا بدمینتون، گلبال، پارابسکتبال و پاراتنیس روی میز به مصاف رقبای خود رفتند.

هت تریک طلا در پاراوزنه برداری

در پاراوزنه‌برداری ایران سه نماینده داشت که در بانوان زهرا پولادی در وزن ۴۱ کیلوگرم و مهدیه احسانی در وزن ۴۵ کیلوگرم به روی تخته رفتند و در مسابقات امیرعلی رشیدی که هر سه نفر به مدال طلا رسیدند.

در پایان رقابت‌های دسته وزن ۴۱ کیلوگرم زهرا پولادی با ثبت وزنه‌های ۶۵، ۶۹ و ۷۰ کیلوگرم و با عبور از رقبای ازبکستانی و عراقی به مدال طلا رسید تا اولین طلایی کاروان ایران باشد.

زهرا پولادی

مهدیه احسانی دیگر نماینده دختران ایران در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم موفق شد با مهار وزنه‌های ۴۵ ،۵۶ و ۵۹ کیلوگرم با عبور از رقبای از کشورهای ازبکستان و عربستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان روی سکوی قهرمانی ایستاد.

امیر علی رشیدی هم در دسته وزنی ۴۹ کیلوگرم با مهار وزنه‌های ۱۲۶ و ۱۲۹ کیلوگرم به مدال طلا رسید تا سومین طلایی ایران باشد. او در حرکت سوم به وزنه ۱۳۱ کیلوگرم حمله کرد که در مهار آن ناکام بود.

امیرعلی رشیدی

پیروزی‌های بزرگ در بسکتبال با ویلچر

تیم ملی بسکتبال با ویلچر سه در سه پسران و دختران هم اولین مسابقه خود در این بازی‌ها را مقابل بنگلادش و تایلند برگزار کردند و سه برد و یک باخت برای ایران به دست آمد.

پسران ایران در بسکتبال با ویلچر سه در سه ابتدا مقابل بنگلادش قرار گرفتند و با نتیجه ۲۱ بر ۱ برابر به پیروزی رسیدند. در دومین مسابقه هم شاگردان نامی به مصاف عراق رفتند و ۱۴ بر ۷ به برتری رسیدند.

شاگردان غلامرضا نامی در این مسابقات با ترکیب محمد طاها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی به مصاف رقبا می‌روند.

تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ایران

تیم ملی دختران ایران هم با وجود ارائه نمایشی پایاپای مقابل تایلند، در نهایت نتیجه را ۱۴-۱۰ به حریف واگذار کردند. تیم ملی دختران در دومین مصاف خود هم مقابل تیم ملی بنگلادش با نتیجه ۱۴ بر ۴ به برتری رسید.

زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری با مربیگری آذر همایونپور ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

درخشش پسران پاراتنیس روی میز

در صبح روز نخست بازی‌ها نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران در بخش انفرادی در پسران و دختران به مصاف رقبای خود رفتند.

زهرا نمازی، نرجس محمدی و فاطمه اشتری سه نماینده پارا تنیس دختران ایران بودند که نمازی در مصاف ژولدیز از قزاقستان سه بر صفر به برتری رسید اما محمدی و اشتری در مصاف با ساهانا راوی از هند و فیتومکای از تایلند متحمل شکست شدند.

در مسابقات پسران اما علی سامخانیان در مصاف با «الکسو ژوماس» از قزاقستان با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید. همچنین سید علیرضا طباطبایی در گروه دوم کلاس ۷ به مصاف «نورکوژا کادیربک» از قزاقستان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر صاحب برتری شد. بنیامین توحیدی هم در مصاف با جوما الشهی از امارات با نتیجه به سه بر دو برتری رسید.

در ادامه علی راستی، امیرعلی چوگانیان و آرشام رمضانی سه نماینده پاراتنیس روی میز ایران بودند که هر سه نفر به ترتیب در مصاف با «سیان جین سو» از چین تایپه ریتو شیگو از ژاپن و مانوئل رانسز» از فیلیپین شکست خوردند.

شروع بدمینتون با شکست

در پارابدمینتون هم ایران در مسابقات صبح روز نخست سه نماینده داشت که محمد رضا دارابی، ابوالفضل جنایی و زهرا بابایی به مصاف رقبا رفتند.

محمدرضا دارابی در مصاف با لاو کافونگ از هنگ‌کنگ در دو دست متوالی با نتایج مشابه ۲۱ بر ۹ برنده شد. همچنین ابوالفضل جنایی در انفرادی پسران در دو دست متوالی با امتیازهای ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۳ مغلوب النبغی از عراق شد.

زهرا بابایی هم در بخش انفرادی دختران برابر الیساوه از اندونزی به برتری ۲۱ بر ۱۵ رسید اما در دو دست بعدی با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۷ مغلوب حریف شد.

درخشش گلبال با دو برد

تیم گلبال جوانان ایران هم در اولین مسابقه خود موفق شد با نمایشی برتر، تیم عربستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست دهد. همچنین تیم گلبال دختران هم چهار بر دو تیم تایوان را شکست داد.